Energiepreispauschale auch für Renten-Beziehende? Rentenpräsidentin äußert sich

Was hat die Rentenerhöhung mit dem Energiebonus zu tun? Nix! Das ist eine gänzlich anderes Feld. Und die prozentuale Erhöhung sagt nix aus über die reale. Bei 1250€ Rente sind das 60€. Davon gehen für KV und PV ca. 11% ab. Es bleiben also ca. 53€ netto. Ein AN mit 3000€ brutto bekommt 150€ mehr. Davon bleiben ca. 85€ hängen. Es kommt also auf den Bezug an und schon sieht die Sache ganz anders aus.