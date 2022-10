Energiepauschale für Renten-Beziehende: Wann die 300 Euro ausgezahlt werden

Von Entlastung für uns Rentner/Menschen kann wohl nur Jemand "qualifiziert" sprechen der 10.000-12.000 € als Bundesminister verdient...ich könnt im Strahl kotzen! Wo ist da bitte die langfristig wirksame Entlastung, wenn dann gleich wieder durch den doppelten Gaspreis der mtl. Abschlag so hoch wird, dass diese 300 € sofort wieder aufgefressen werden?

Außerdem wird durch die extrem gestiegene Inflation und den teils exorbitant gestiegenen Preisen diese "Lohnerhöhung" für uns Rentner i.H.v. 28 € nicht mal ansatzweise ausreichen und ist im Grunde doch nur eine Verarschung. Wie hoch fallen denn die ständigen "Diätenerhöhungen" für unsere Volksvertreter regelmäßig aus? Sind das auch immer so an die 28-30 €? Wohl eher wenn man noch zwei Nullen dran hängt, aber VOR dem Komma!!

Aber wie gesagt, was weiß ein Lindner oder Heil oder Scholz oder wie die ganzen anderen Flitzpiepen heißen schon von den Sorgen und Nöten von uns "Normalos"?!