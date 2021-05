Doppelbesteuerung der Rente: Bedeutung und Folgen des Urteils

Jutta Förster (M), vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof, steht während der Urteilsverkündung an ihrem Platz. Im Vordergrund stehen die Vertreter des Beklagten Finanzamtes. Der Bundesfinanzhof in München hat eine vom Bund der Steuerzahler unterstützte Klage gegen die Rentenbesteuerung abgewiesen. Das hat der X. Senat des höchsten deutschen Finanzgerichts in einem am Montag verkündeten Urteil entschieden.

© Peter Kneffel/dpa