Steuern fallen nur an, wenn steuerpflichtige Rente über Grundfreibetrag liegt

Rente: Bis zu welchem Betrag Sie keine Steuern zahlen müssen

Von: Bettina Menzel

Teilen

Auch Rentebeziehende müssen Steuern zahlen, allerdings nur auf einen Teil der Bezüge. (Symbolbild) © IMAGO/Evgenia Sunegina

Auch Rentebeziehende müssen Steuern zahlen, allerdings nur auf einen Teil der Bezüge. Der steuerfreie Anteil ändert sich je nach Jahr des Renteneintritts.

Kassel – Wer in diesem Jahr in Rente geht, hat einen Rentenfreibetrag von 17 Prozent. Demnach müssen Rentebeziehende also 83 Prozent ihrer Rente versteuern, 17 Prozent sind steuerfrei. Der Freibetrag bleibt als fester Eurobetrag über die gesamte Laufzeit der Rente gleich – ist jedoch abhängig vom Jahr des Renteneintritts.

Rentenfreibetrag wird im zweiten Bezugsjahr ermittelt und bleibt in Folgejahren gleich

Auch viele Rentebeziehende müssen jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben und Steuern zahlen. Im Jahr 2017 waren davon laut aktuellsten Informationen des Statistischen Bundesamtes 6,8 Millionen von insgesamt 21,4 Millionen Rentenempfänger:innen in Deutschland betroffen. Doch nur ein Teil der Rente ist steuerpflichtig. Hier kommt der sogenannte Rentenfreibetrag ins Spiel. Als Grundlage für die Berechnung dieses Wertes dient dem Staat die volle Jahresbruttorente. Da ein Großteil der Rentebeziehenden nicht genau zu Jahresbeginn, sondern während des laufenden Jahres in Rente geht, wird der Rentenfreibetrag in der Regel erst im zweiten Bezugsjahr ermittelt. Je nach Jahr des Renteneintritts gelten andere Rentenfreibeträge.

Anpassung des Rentenfreibetrags nach Jahr des Renteneintritts

Jahr des Renteneintritts Anteil der zu versteuernden Rente in Prozent Rentenfreibetrag in Prozent Bis 2005 50 50 2006 52 48 2007 54 46 2008 56 44 2009 58 42 2010 60 40 2011 62 38 2012 64 36 2013 66 34 2014 68 32 2015 70 30 2016 72 28 2017 74 26 2018 76 24 2019 78 22 2020 80 20 2021 81 19 2022 82 18 2023 83 17 2024 84 16 2025 85 15 2026 86 14 2027 87 13 2028 88 12 2029 89 11 2030 90 10 2031 91 9 2032 92 8 2033 93 7 2034 94 6 2035 95 5 2036 96 4 2037 97 3 2038 98 2 2039 99 1 2040 100 0

Ein Rechenbeispiel des Lohnsteuerhilfevereins*: Peter geht am 1. April 2023 in Rente. Damit steht ihm ein Rentenfreibetrag von 17 Prozent zu. Sein Rentenfreibetrag wird erst aus der vollen Jahresbruttorente des zweiten Rentenbezugsjahrs errechnet – also des Jahres 2024. Peters Jahresbruttorente 2024 beträgt 15.000 Euro. Sein Rentenfreibetrag in Höhe von 17 Prozent liegt damit also bei 2.550 Euro. Dieser Rentenfreibetrag wird einmal ermittelt und bleibt in den Folgejahren unverändert – auch dann, wenn seine Bezüge durch Rentenanpassungen steigen sollten.

*Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

Steuern fallen nur an, wenn steuerpflichtige Rente über Grundfreibetrag liegt

Mithilfe des Rentenfreibetrags lässt sich also ermitteln, welchen Anteil ihrer Rente Beziehende versteuern müssen. Doch es gibt einen weiteren wichtigen Freibetrag, den sogenannten Grundfreibetrag. Dieser gilt für alle Bürger:innen in Deutschland und dementsprechend für Arbeitnehmende ebenso wie für Rentebeziehende. Im Jahr 2023 lag der Grundfreibetrag bei 10.908 Euro. Im Jahr 2024 soll laut Bundesfinanzministerium eine Anhebung um 696 Euro auf 11.604 Euro erfolgen.

Nur wenn die pro Jahr steuerpflichtige Rente - also die Jahresbruttorente abzüglich des Rentenfreibetrags - über diesem Betrag liegt, können anteilig Steuern anfallen. Vielen Menschen im Ruhestand bleibt die Steuer also komplett erspart. Angaben des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine e.V. zufolge müssen Bürger:innen mit einem Renteneintritt im Jahr 2022 beispielsweise keine Steuern zahlen, wenn ihre Bruttorente inklusive der 300-Euro-Energiepreispauschale maximal 14.768 Euro betrug. Bei Bezügen über diesem Betrag müssen auch Rentebeziehende eine Steuererklärung abgeben.

Rente wird im Laufe der Zeit an Inflation angepasst: Rentenerhöhungen voll versteuern

Sowohl gesetzliche Renten als auch Betriebsrenten werden im Laufe der Zeit an die Inflation angepasst. Entsprechend erhöhen sich die Rentenbezüge. Welchen Einfluss hat das auf den Rentenfreibetrag? Die Rentenerhöhungen müssen laut dem Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. in voller Höhe versteuert werden.

Ein Rechenbeispiel des Lohnsteuerhilfevereins*: Ingrid geht im September 2023 in Rente und erhält eine Rente von monatlich 1.000 Euro. Zum 1. Juli 2024 wird die gesetzliche Rente erhöht, und sie kommt dann auf 1.100 Euro. Wie jedem Rentebeziehenden steht ihr der Werbungskosten-Pauschbetrag in Höhe von 102 Euro zu, den das Finanzamt automatisch berücksichtigt.

*Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

Rechenbeispiel Ingrid 2023 Jahresbetrag der Rente 2023 4.000 Euro Besteuerungsanteil 2023 3.320 Euro entspricht 83 Prozent von 4.000 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag 102 Euro wird pauschal abgezogen Steuerpflichtiger Rentenanteil 2023 3.218 Euro

So errechnet sich der Rentenfreibetrag, der für Ingrid zeitlebens gilt.

Rechenbeispiel Ingrid 2024 Jahresbetrag der Rente 2024 12.600 Euro 6 x 1.000 Euro + 6 x 1.100 Euro (ab 1. Juli) Besteuerungsanteil 2024 10.458 Euro entspricht 83 Prozent von 12.600 Euro Rentenfreibetrag zeitlebens 2.142 Euro 17 Prozent des Jahresbetrags 2024 Werbungskosten-Pauschbetrag 102 Euro wird pauschal abgezogen Steuerpflichtiger Rentenanteil 2024 10.356 Euro

Rente zu knapp? Diese Zuschüsse können Rentebeziehende geltend machen

Manche Rentebeziehenden müssen jeden Cent zweimal umdrehen. Sie können allerdings bestimmte Zuschüsse geltend machen.