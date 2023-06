„Unangemessenes Verhalten“: Chefpilot von Ryanair fliegt fristlos

Von: Lisa Mayerhofer

Ryanair hat diese Woche seinen Chefpiloten gefeuert (Symbolbild). © Kevin Hackert/Imago

Ryanair hat diese Woche seinen Chefpiloten gefeuert. Einer internen Untersuchung zufolge hat der ranghöchste Pilot offenbar mehrere junge Mitarbeiterinnen belästigt.

Dublin – Die Billig-Airline Ryanair hat ihren Chefpiloten am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung entlassen. In einer Nachricht an die Mitarbeitenden, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wird von einem „Muster von wiederholtem unangemessenen Verhaltens“ des Chefpiloten gegenüber einer Reihe von Nachwuchspilotinnen gesprochen.

Ryanair: Chefpilot wegen Belästigung gefeuert

Den Stein ins Rollen gebracht hat eine anonyme Beschwerde einer Mitarbeiterin im vergangenen Monat über das Verhalten des ranghöchsten Piloten der Fluggesellschaft, berichtet die britische Zeitung Independent. Zudem äußerten sich internen Untersuchungen zufolge noch acht weite weibliche Ryanair-Mitarbeiterinnen über „ungewollte Annäherungen“ durch den Chefpiloten, den die britischen und irischen Medien als Aidan M. identifizierten.

Aidan M. hat Recherchen des Independent zufolge offenbar Dienstpläne so geändert, dass er mit jungen Pilotinnen fliegen konnte. Zudem habe er den jungen Mitarbeiterinnen Nachrichten geschrieben und dabei von ihrem „großartigem Körper“ und „tollen Hintern“ gesprochen.

Ryanair: Chefpilot seit 28 Jahren bei der Airline

Aidan M. arbeitete seit 28 Jahren für die irische Billig-Airline. 2020 wurde er zum Chefpiloten befördert – bis er diese Woche gefeuert wurde. Sein Verhalten verstoße gegen die „Anti-Belästigungs-Politik“ von Ryanair, heißt es laut Reuters in der Mitteilung. Ryanair ist Europas größte Fluggesellschaft nach Passagierzahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März machte Ryanair 1,4 Milliarden Euro Gewinn.

