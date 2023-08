Neuer Höchststand: Kreditzinsen steigen über die Marke von 7 Prozent

Von: Patricia Huber

Die Zinswende hat die Kreditkosten in die Höhe getrieben. Wer jetzt einen Ratenkredit möchte, muss historisch hohe Zinsen bezahlen.

München – Wer derzeit größere Investitionen plant, sollte sich dies genau überlegen. Denn seit dem Beginn der Zinswende sind auch die Zinsen auf Kredite enorm gestiegen. Wer sich also nun Geld von der Bank leihen möchte, muss einiges drauflegen. Jetzt haben die Ratenkreditzinsen sogar einen neuen Höhepunkt erreicht, wie das Vergleichsportal Verivox berichtet.

Kredite innerhalb eines Jahres um 65 Prozent verteuert

Noch vor gut einem Jahr, im Juli 2022, zahlten Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen im Mittel nur 4,39 Prozent Zinsen auf ihr Darlehen. Im Juli dieses Jahres lag der Wert nun bei satten 7,08 Prozent. Das ist eine Verteuerung um 65 Prozent innerhalb eines Jahres. Für die Analyse hat Verivox alle Ratenkredite miteinbezogen, die im Untersuchungszeitraum über das Portal beantragt und abgeschlossen wurden. Daraus wurde dann der sogenannte Median-Zinssatz ausgewertet. Bedeutet: Die Hälfte aller Interessierten hat ihren Kredit zu diesem Zins oder günstiger erhalten.

„Nach einer leichten Erholung der Zinsen im Juni ist es im Juli für Verbraucher wieder teurer geworden, Konsumwünsche mit einem Kredit zu finanzieren“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Im Juni lag der Median-Zins noch bei 6,74 Prozent. „Die Banken haben die jüngste Leitzinserhöhung bereits im Vorfeld eingepreist und ihre Ratenkreditzinsen schon vor der Entscheidung der Europäischen Zentralbank spürbar angehoben.“

Inflation und hohe Lebenshaltungskosten treiben Kreditzinsen nach oben

Doch warum steigen die Ratenkreditzinsen so stark an? Das hängt auch mit der hohen Inflation und den gestiegenen Lebenshaltungskosten zusammen. „Aus Sicht der Banken erhöht sich dadurch auch das Risiko, dass einige Kreditnehmer künftig nicht mehr genug Geld für ihre Ratenzahlungen aufbringen können und deshalb mehr Kredite ausfallen werden“, erklärt Oliver Maier. „Dieses Risiko bepreisen die Geldinstitute, indem sie höhere Zinsen verlangen.“ Laut Daten der Deutschen Bundesbank waren Konsumentenkredite in den vergangenen 20 Jahren noch nie so teuer wie aktuell.

Gute Nachrichten gibt es in Zeiten höherer Zinsen aber für Sparer. So haben sich die Zinsen aufs Tagesgeld für Bestandskunden mittlerweile auf vier Prozent erhöht. (ph)