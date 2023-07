3,5 Prozent Zinsen auch für Bestandskunden: Bei diesen Banken profitieren Sparer

Von: Amy Walker

Die Banken überbieten sich gerade, um Neukunden anzulocken. Bestandskunden bleiben dabei bei vielen auf der Strecke – aber nicht immer.

Frankfurt am Main – Lange Zeit gab es bei den Banken für Tagesgeld-Sparer recht wenig zu holen. Seitdem aber im vergangenen Jahr die Zinswende eingeleitet wurde, beginnt sich das langsam zu ändern. Besonders Neukunden können dabei profitieren: Mehrere Banken bieten mittlerweile bis zu vier Prozent aufs Festgeld an. Der Haken dabei ist meistens: Bestandskunden werden wenig bis gar nicht umsorgt, die Angebote richten sich nur an die Neuen.

Doch nicht immer ist das der Fall. Einige Banken kümmern sich auch um ihre bestehende Kundschaft - und winken mit Angeboten mit bis zu 3,5 Prozent Zinsen für Bestandskunden.

Sparer aufgepasst: Wo es die besten Angebote gibt

Die Vergleichsplattform Verivox hat zusammen mit dem Handelsblatt die zehn besten Angebote für Bestandskunden herausgefunden. Wobei einschränkend erwähnt werden muss: Es lohnt sich immer noch ein Blick aufs Kleingedruckte. Viele Banken bieten die höheren Zinsen nur mit Einschränkungen an.

Bank Zinssatz Bedingungen DKB 3,5 % in Verbindung mit Girokonto/Depot, Angebot nur bis Januar 2024 Merkur Privatbank 3,5 % in Verbindung mit Depot J&T Direktbank 3,3 % - BMW Bank 3,0 % - Open Bank 3,0 % in Verbindung mit Girokonto/Depot, mind. 600 Euro Geldeingang pro Monat Instabank 2,78 % wenn vermittelt über Weltsparen FCM Bank 2,78 % - Nordax Bank 2,77 % wenn vermittelt über Weltsparen Distingo Bank 2,76 % wenn vermittelt über Weltsparen Ikano Bank 2,76 % Lea Bank 2,76 % wenn vermittelt über Weltsparen

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird: Immer mehr Banken bieten höhere Zinsen auch ohne Kleingedrucktes an. Bei Banken wie der Merkur Privatbank oder J&T werden Bestands- und Neukunden gleich behandelt – beide erhalten 3,5 bzw. 3,3 Prozent Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Auch die DKB behandelt ihre Bestandskunden wie die Neukunden und versucht sich damit vom Konkurrenten ING DiBa abzukoppeln.

Banken mit 4 Prozent Festgeldzinsen

Für Neukunden winken oft bessere Angebote - in der Hoffnung, so neue Kunden längerfristig an sich zu binden. Beim Festgeld bieten Banken wie Klarna, Nordax Bank oder MyMoneyBank aktuell alle über vier Prozent Zinsen.

Dass immer mehr Banken ihre Zinssätze erhöhen, hat mit der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) zu tun. Seit Juli 2022 erhalten Banken eine Gutschrift, anstatt Strafzinsen zu zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Derzeit liegt der Einlagenzins, den die EZB den Geschäftsbanken gewährt, bei 3,5 Prozent. Verzögert profitieren jetzt auch Sparer vom Kurs der Zentralbank.