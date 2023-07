ProSiebenSat.1 baut in Deutschland jede zehnte Stelle ab

Von: Thomas Schmidtutz

Zentrale von ProSiebenSat.1 in Unterföhring: Der Konzern plant einen deutlichen Personalabbau. © Matthias Balk/dpa

Der TV-Sender ProSiebenSat.1 will jede 10. Stelle streichen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Unterföhring - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 streicht in Deutschland rund 400 Arbeitsplätze. Der Stellenabbau solle sozialverträglich erfolgen und betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend vermieden werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Darunter seien auch vakante Stellen, die nicht nachbesetzt würden, erklärte eine Sprecherin.

Der Abbau entspricht einem Zehntel der etwa 4000 Vollzeitstellen in der Firmenzentrale und in der Unterhaltungs-Sparte. „Der Stellenabbau ist eine schwierige, jedoch unternehmerisch notwendige Entscheidung, damit ProSiebenSat.1 seine Ertragskraft steigert und wieder nachhaltig und gesund wachsen kann“, erklärte Vorstandschef Bert Habets. Er hatte zuvor bereits einen dreistelligen Personalabbau in Aussicht gestellt, ihn aber bisher nicht beziffert.

ProSiebenSat.1: Konzern erwartet Einsparungen im zweistelligen Millionen-Bereich

Der ehemalige RTL-Manager will das Unternehmen um ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 mit Kostensenkungen und einer Konzentration auf das Unterhaltungsgeschäft wieder in die Erfolgsspur bringen. Durch den Abbau erwartet der Konzern in diesem Jahr eine Verringerung der Personalkosten um einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. „Der vollständige Kosteneffekt für 2024 wird sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen.“ (rtr/utz)