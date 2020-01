Der Preis der Chefarztbehandlung

Früh Vorsorgen

Mithilfe eines Sparplanssollten privat Versicherte den steigenden Beiträgen vorbeugen, empfiehlt Stiftung Warentest. In einer Faustregel gehen die Tester davon aus, dass der Beitrag zur privaten Versicherung im Rentenalter mindestens dreimal so hoch ist wie bei Vertragsabschluss mit Mitte 30.



In einer Modellrechnungergibt sich eine Sparsumme von 266 000 Euro bei einem privat Versicherten mit einer Lebenserwartung von 89 Jahren. Bei einem Zinssatz zwischen ein und zwei Prozent bedeutet das, dass der Versicherte ab seinem 35. Lebensjahr monatlich zwischen 330 und 500 Euro beiseitelegen sollte.