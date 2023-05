Preise für Strom und Gas sinken: In diesen zehn Städten lohnt sich der Wechsel jetzt besonders

Energiepreise

Die Energiepreise sinken wieder. Zwar bleibt es in der Grundversorgung zum Teil noch teuer. Doch wer jetzt wechselt, kann viel Geld sparen. Wir verraten, wo Kunden am meisten sparen.

Berlin – Nach etwas mehr als einem Jahr Energiekrise beruhigt sich die Lage wieder. Gas- und Strompreise sinken an den Märkten wieder – und es kommt nun auch langsam aber sicher bei den Kunden an. Auch bei den Grundversorgern gehen die Preise zurück, wenn auch deutlich langsamer als bei anderen Anbietern. Daher sollten sich Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt genau die Preise in ihrer Region anschauen. Für die 10 größten deutsche Städten hat das Vergleichsportal Check24 Daten zur Verfügung gestellt, die die Preisunterschiede zeigen.

In diesen Städten sind die Preisunterschiede deutlich

Die Daten, die Check24 für IPPEN.MEDIA zusammengestellt hat, beruhen auf Vergleichen zwischen den lokalen Grundversorgern und dem günstigsten alternativen Anbieter. Beim Strom geht man von einem Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4250 kWh im Jahr aus.

Stadt Kosten Grundversorger Kosten alt. Anbieter Berlin 1824 Euro 1313 Euro Hamburg 1873 Euro 1425 Euro München 1923 Euro 1219 Euro Köln 2047 Euro 1261 Euro Frankfurt 1842 Euro 1298 Euro Düsseldorf 1722 Euro 1226 Euro Stuttgart 1727 Euro 1307 Euro Essen 1928 Euro 1356 Euro Dortmund 1892 Euro 1278 Euro Bremen 1592 Euro 1193 Euro

In den beiden Städten München und Köln kann die Vergleichsfamilie über 700 Euro sparen, wenn sie aus der Grundversorgung wechselt. In Dortmund sind 615 Euro drin, in Essen, Frankfurt und Berlin über 500 Euro an Stromkosten. Zieht man in den Vergleich weitere zehn Städte hinzu, fallen noch Leipzig und Bonn auf: In Leipzig spart die Beispielfamilie 727 Euro, in Bonn sogar 825 Euro.

Beim Gas kann sich der Wechsel noch mehr lohnen. Hier basiert der Vergleich auf einem Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr.

Stadt Kosten Grundversorger Kosten alt. Anbieter Berlin 2442 Euro 1869 Euro Hamburg 2682 Euro 1985 Euro München 2891 Euro 1807 Euro Köln 2754 Euro 1875 Euro Frankfurt 2595 Euro 1813 Euro Düsseldorf 3374 Euro 1894 Euro Stuttgart 2558 Euro 2002 Euro Essen 2575 Euro 1943 Euro Dortmund 2835 Euro 1854 Euro Bremen 2185 Euro 1960 Euro

In Düsseldorf kann die Beispielfamilie ganze 1400 Euro im Jahr sparen, wenn sie nicht mehr beim Grundversorger ihr Gas bezieht. In München sind es ebenfalls über 1000 Euro, in Dortmund nur knapp darunter. Lediglich in Bremen ist der Unterschied relativ überschaubar, wobei auch hier die Familie über 200 Euro einsparen kann. Im Vergleich mit zehn weiteren Städten fallen erneut Leipzig und Bonn auf, wo die Ersparnis über 900 Euro liegen kann.

Alternative Energieanbieter agieren deutschlandweit

Aus den Daten von Check24 lässt sich erkennen, wie weit die Energiepreise mittlerweile auseinandergehen. Auch, dass es von Stadt zu Stadt so deutliche Abweichungen gibt, ist ungewöhnlich.

Die alternativen Energieanbieter, die in den Daten besonders günstige Konditionen anbieten, sind deutschlandweit tätige Unternehmen. Bei den Stromanbietern tauchen die beiden Namen immergrün energie und Fuxx immer wieder auf. Bei den Gasanbietern sind das ebenfalls die beiden günstigsten Anbieter, hinzu kommt hier aber noch Grünwelt Wärmestrom als Anbieter.

