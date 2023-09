WTO-Abkommen: Potenzial für Investitionen

Von: Axel Berger

WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala. © dpa

Multilateralismus funktioniert noch immer, wenn auch nicht nach altbekannten Mustern. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Nahezu unbemerkt hat eine Gruppe von Ländern im Juli ein wegweisendes multilaterales Abkommen zur Erleichterung von Auslandsinvestitionen in der Welthandelsorganisation (WTO) abgeschlossen. Auch wenn dies vielen internationalen Medien keine Schlagzeile wert war, lohnt es sich genauer hinzusehen.

Die zentrale Botschaft: Multilateralismus funktioniert noch immer, wenn auch nicht nach altbekannten Mustern. Denn die treibende Kraft hinter dem neuen Abkommen ist eine Gruppe von Ländern niedrigen und mittleren Einkommens wie Chile, Nigeria, oder Laos. Mit mehr als 100 weiteren Ländern wollten sie einen internationalen Rahmen zur Erleichterung von Investitionen schaffen. Sie entschieden sich, diese Verhandlungen in der krisengeschüttelten WTO voranzutreiben. Die traditionellen Platzhirsche dort, wie die USA oder Indien, blieben außen vor oder schlossen sich, wie die Europäische Union, nur zögerlich den Verhandlungen an.

Länder mit niedrigen und mittleren Einkommens nutzen durchaus die bestehenden internationalen Foren, um ihre Interessen zu verfolgen. Dort wo internationale Organisationen inklusiv genug sind, muss es, den zunehmenden geopolitischen Spannungen zum Trotz, nicht zu rivalisierender Ordnungen kommen, wie wir es im Rahmen der BRICS beobachten.

Wichtig ist auch, was im Abkommen steht. Es sollen keine Handels- oder Investitionshindernisse liberalisiert werden. Dies ist untypisch für die WTO. Auch der vielfach kritisierte Investitionsschutz spielt keine Rolle. Stattdessen definiert das Abkommen gemeinsame Standards und Prinzipien, wie durch transparente und effiziente Regeln und Prozeduren Investitionen angelockt werden können. Es geht um ganz praktische Instrumente, etwa um ein einheitliches, digitales Portal für die Registrierung von Investitionen. Zum ersten Mal für die WTO enthält das Abkommen auch ein Nachhaltigkeitskapitel, durch das Arbeitnehmer:innenrechte gestärkt werden soll.

Das neue WTO-Abkommen hat das Potential die Bedingungen für Investitionen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu verbessern. Hierfür müssen diese Länder aber auch in der Lage sein, es umzusetzen. Deutschland und die EU sollten die Chance ergreifen mit technischer und finanzieller Zusammenarbeit zu unterstützen.

Der Autor ist stellvertretender Direktor (interim) am German Institute of Development and Sustainability (IDOS).