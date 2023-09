Pleite von Haba schockiert Belegschaft

Von: Thomas Magenheim-Hörmann

Der Spielzeughersteller Haba hat Insolvenz in Eigenregie angemeldet. © Daniel Vogl/dpa

Hunderte Jobs könnten bei dem fränkischen Spielwarenhersteller verloren gehen.

Für Kinderhände taugliches Holzspielzeug und Holzmöbel für Kindertagesstätten sind Markenkern des Familienunternehmens Haba. Jetzt musste das 85 Jahre alte Traditionsunternehmen aus Bad Rodach in Oberfranken Insolvenzantrag stellen. „Es werden mehrere hundert Jobs verlorengehen“, schätzt die Coburger IG Metall-Chefin Nicole Ehrsam die Lage ein.

Die rund 1800 Personen zählende Belegschaft sei geschockt und von der Pleite überrascht worden. Verantwortlich seien vor allem Managementfehler, sagt die Gewerkschafterin. Ähnlich sieht es Firmenchef Mario Wilhelm, der erst seit Mai im Amt ist. „In den vergangenen Jahren wurden einige Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben“, räumt er ein.

Gemeint sind damit auf der einen Seite massive IT-Probleme nach einem Wechsel der Betriebssoftware, die dazu geführt haben, dass Haba bestellte Ware nicht ausliefern kann. Spielwarenhändler klagen, dass sie teils seit Monaten auf Lieferungen warten. Dazu kommen zuletzt stark gestiegene Holzpreise, die das Familienunternehmen treffen.

Ein weiteres massives Problem ist Jako-o als dritte Säule des Geschäfts neben Spielzeug und Möbeln. Das ist ein Onlineshop für Kinderbedarf aller Art von Bekleidung über Trinkbecher und Kinderwagen bis zu Schaukeln und Haba-Produkten. Seit Juli ist klar, dass Jako-o keine Zukunft mehr hat und Anfang 2024 eingestellt wird. Das hatte Wilhelm damals verkündet, dabei gewarnt, dass es ohne Einstellung von Jako-o für die ganze Gruppe eng werden könnte und seinen langjährigen Vorgänger Tim Steffens für die Misere verantwortlich gemacht.

Sieben Jahre lang waren mit Jako-o keine Gewinne zu machen, was viel Geld verschlungen hat. Externe Branchenkenner beschreiben das Management unter Steffens als weitgehend beratungsresistent. An Jako-o habe Haba viel zu lange festgehalten, am Kundenbedarf vorbei die falschen Produkte angeboten und nie einen zeitgemäßen Zugang zum modernen Digitalgeschäft gefunden, kritisiert ein Insider. Bei Jako-o habe sich schwer verkäuflicher Warenbestand in großem Ausmaß angehäuft.

Dabei standen die Zeichen im Kerngeschäft mit Spielzeug zuletzt eigentlich sehr gut. In der Pandemie waren Spielwaren ein Krisengewinner. 2020 und 2021 sind die deutschen Branchenumsätze um rund 15 Prozent auf nahe vier Milliarden Euro gewachsen, bevor sie voriges Jahr wieder moderat um fünf Prozent abbröckelten. Bei Haba ging der Gruppenumsatz 2022 nach eigenen Angaben um rund ein Zehntel auf noch 313 Millionen Euro zurück, nachdem er schon in der Pandemie branchenuntypisch nicht gewachsen war.

Seit 2021 arbeitet das Unternehmen dem Vernehmen nach defizitär, was offiziell nicht bestätigt wird. Für 2023 wird zudem intern mit Umsatzschwund um knapp ein Fünftel und hohen zweistelligen Millionenverlusten kalkuliert, heißt es intern. Auch dazu schweigen die immer noch vor Ort produzierenden Franken.

Das soll auch so bleiben. Denn die Pleite ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das heißt, dass der Betrieb im Insolvenzverfahren weiterläuft und das aktuelle Management im Amt bleibt. Diese Variante einer Insolvenz wird gestattet, wenn ein Unternehmen als sanierbar gilt.