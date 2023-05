LNG-Pläne für Rügen: Zwei Schiffe sollen kommen

Von: Hannes Koch

Von der Seebrücke in Binz auf Rügen hat man einen schönen Blick auf die Ostsee – und vermehrt auch auf LNG-Tanker. © IMAGO/photo2000

Das umstrittene LNG-Terminal auf der Insel Rügen wird kleiner als zunächst geplant. Dafür soll es mit dem Bau aber jetzt auch schnell gehen – und zwar per Gesetz. Die Kritik an Minister Habecks Plänen ist damit aber nicht verstummt.

Nach dem Winter ist vor dem Winter. Um die Versorgung mit Erdgas auch in der kalten Jahreszeit 2023/24 zu sichern, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein neues Gesetzesvorhaben auf den Weg geschickt. Darin enthalten sind zwei Schiffe für den Import von Flüssiggas (LNG), die im Hafen von Mukran an der Ostsee liegen sollen. In dieser Form werde das umstrittene Projekt auf der Insel Rügen wohl kommen, ist man im Wirtschaftsministerium optimistisch.

Die beiden Spezialschiffe sollen verflüssigtes Erdgas von Tankschiffen übernehmen und es wieder in gasförmigen Zustand umwandeln. Über eine neue Pipeline würde das Gas dann nach Lubmin an der Ostseeküste strömen, dort in das Netz eingespeist werden und schließlich Wohnungen und Unternehmen erreichen. Das und mehr steht in der dritten Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes (LNG: Liquid Natural Gas, flüssiges Erdgas).

Im Wirtschaftsministerium geht man davon aus, damit dem Protest auf Rügen entgegengekommen zu sein. Erst am vergangenen Freitag war Habeck wieder zu Gesprächen auf die Insel gereist. Ursprünglich war geplant, drei Erdgasschiffe in Sichtweite des Touristenortes Sellin auf dem Meer zu verankern. Das hatte Proteste und Demonstrationen ausgelöst. Nun könnten die beiden Schiffe im Industriehafen von Mukran liegen, wo sie weniger auffallen. Außerdem sollen keine umweltschädlichen Chemikalien eingesetzt werden, versprach das Wirtschaftsministerium. So hofft man dort nun, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern die nötige Genehmigung für das Projekt erteilen werde.

LNG auf Rügen: Mecklenburg-Vorpommern verweist auf mögliche Konflikte mit Tourismus und Naturschutz

Nach dem Gespräch am Freitag hatte Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) den grundsätzlichen Bedarf für die Gas-Anlandung anerkannt. Allerdings verwies er auf mögliche Konflikte mit dem Tourismus und Naturschutz. Die Landesregierung will die offenen Fragen entscheiden, wenn sie die nötigen Unterlagen der Bundesregierung erhalten hat. Wie lange die Entscheidungsfindung dauert, ist bislang offen. Im Bundeswirtschaftsministerium hieß es, man müsse bald mit den Bauarbeiten beginnen.

Diese Lösung, wenn auch in einer kleineren Variante als vorher geplant, sei nötig, um die Gasversorgung im kommenden Winter zu gewährleisten, sagte das Wirtschaftsministerium (BMWK). Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine fließt nur noch wenig Gas aus Russland nach Westen. Es muss durch Importe aus anderen Quellen ersetzt werden.

LNG-Pläne auf Rügen. © FR-Layout

Dabei dreht sich die Debatte darum, ob die neue LNG-Infrastruktur in dem Maße nötig ist, in dem sie Habecks Leute planen. Eine Vorlage des BMWK für den Haushaltsausschuss des Bundestages im vergangenen März verzeichnete die Planung für sechs schwimmende und drei stationäre LNG-Terminals. Diese könnten im kommenden Jahr eine Überkapazität von bis zu 37 Milliarden Kubikmeter aufweisen – angesichts der Tatsache, dass mittlerweile große Mengen Erdgas durch Pipelines etwa aus Norwegen und Belgien geliefert werden.

Demgegenüber argumentiert das BMWK, man brauche eine beträchtliche Reserve. Es sei nötig, für Notfälle vorzusorgen. Etwa könne die Norwegen-Pipeline durch Anschläge zerstört werden oder die verbliebenen russischen Importe nach Ost- und Südeuropa ganz versiegen. Dann müsse Deutschland mit seinen Kapazitäten in der Lage sein, die europäischen Nachbarn mitzuversorgen, heißt es in Habecks Haus. Auf den Bau zusätzlicher Import-Infrastruktur beispielsweise im polnischen Swinoujscie könne man nicht warten.

Bundesnetzagentur sieht Bedarf für LNG-Terminals in Ostdeutschland

Rückendeckung erhält das BMWK vom Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Müller, man brauche zusätzliche LNG-Terminals auch in Ostdeutschland. Bei „ungünstigen Bedingungen für Gasverbrauch und -beschaffung aufgrund niedriger Temperaturen“ sowie bei einem vollständigen Ausfall der verbleibenden russischen Lieferungen über die Ukraine nach Europa könne ansonsten Anfang 2024 eine Gasmangellage drohen.

Kritikerinnen und Kritiker wie Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Badum und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) halten die geplante LNG-Infrastruktur jedoch für übertrieben und politisch gefährlich. Sie befürchten, dass die Terminals den Abschied vom Erdgas hinauszögern und die Bemühungen um die Verringerung der klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen hintertreiben könnten. „Eine nachvollziehbare energiepolitische Begründung für das neue LNG-Terminal fehlt völlig“, kritisierte DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner am Dienstag. Minister Habeck wolle seine Pläne offenbar „mit der Brechstrange durchsetzen“.

Die Organisation New Climate Institute veröffentlichte eine Untersuchung, derzufolge Deutschland einschließlich der geplanten LNG-Terminals ab 2026 rund 140 Milliarden Kubikmeter importieren könnte, während nur rund 80 Milliarden gebraucht würden.