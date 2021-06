Erweiterung der Liefergebiete: Picnic plant neues Logistikzentrum in Mülheim an der Ruhr

Lieferdienst für Lebensmittel

Der Lieferservice Picnic eröffnet ein viertes Logistikzentrum. Vom neuen Standort in Mülheim an der Ruhr sollen neue Liefergebiete erschlossen werden.

Köln/Mülheim an der Ruhr – Der Lebensmittel-Lieferservice Picnic* möchte seine Expansion vorantreiben – und plant dafür in Mülheim an der Ruhr* ein neues Logistikzentrum zu eröffnen. Das neue Fulfilment-Center wäre damit nicht nur das vierte Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen*, welches Picnic betreibt, sondern das auch bislang größte. So sollen in dem fast 17.000 Quadratmeter großem Lebensmittel-Zentrum langfristig zusätzlich gleich 400 bis 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Da Picnic nun bei der Stadt Mülheim an der Ruhr den Bauantrag eingereicht hat, soll das neue Logistikzentrum „innerhalb kurzer Zeit“ fertiggebaut werden. Doch nicht nur die Mitarbeiterzahl soll mit dem neuen Center wachsen, sondern auch das Liefergebiet. Da Picnic bislang aus Herne, Viersen und Langenfeld die Haushalte mit Lebensmitteln beliefert, stehen dem Lieferservice neue Kapazitäten zur Verfügung. 24RHEIN* berichtet, welche Regionen Picnic vom neuen Logistikzentrum in Mülheim an der Ruhr beliefert*. *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA