Pharmariesen verhandeln Schmerzmittel-Milliardenvergleich

Am kommenden Montag soll in Ohio ein wegweisender Prozess gegen Firmen starten, die beschuldigt werden, mit Schmerzmitteln zur grassierenden Medikamentenabhängigkeit und Drogen-Epidemie in den USA beigetragen zu haben. Foto: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa

© Matthias Hiekel