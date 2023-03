3000 Euro im Monat: Inflation und Tariflöhne lassen Kosten für Pflegeheime in die Höhe schießen

Von: Amy Walker

Teilen

Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen können sich den Platz dort bald nicht mehr leisten. Der Eigenanteil der Pflegekosten ist innerhalb kurzer Zeit um hunderte Euro im Monat gestiegen.

Berlin – Kostenschock für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen: Zwischen Oktober 2021 und Januar 2023 ist der Eigenanteil für die Pflege im Heim auf durchschnittlich 2000 Euro im Monat gestiegen. Vor allem in Ostdeutschland sind die Kosten extrem gestiegen, wie Daten des AOK-Pflegenavigators zeigen. Berichtet hatte zuerst der Spiegel. Den größten Preisanstieg verzeichneten Pflegeheime in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, in Nordrhein-Westfalen und Hamburg blieb der Anstieg noch überschaubar.

Pflegekosten steigen: der Bundesland-Vergleich

Es gibt auch Pflegeheime, in denen die Rechnung gesunken ist. Allerdings dürfte das eher die Ausnahme sein, da im Schnitt die Kosten in allen Bundesländern um mehrere hundert Euro angestiegen sind:

Baden-Württemberg: Durchschnittlicher Anstieg um + 399 Euro monatlich

Bayern: +293 Euro/Monat

Berlin: +425 Euro/Monat

Brandenburg: +334 Euro/Monat

Bremen: +233 Euro/Monat

Hamburg: +162 Euro/Monat

Hessen: +376 Euro/Monat

Mecklenburg-Vorpommern: +473 Euro/Monat

Niedersachsen: +406 Euro/Monat

Nordrhein-Westfalen: +196 Euro/Monat

Rheinland-Pfalz: +267 Euro/Monat

Saarland: +255 Euro/Monat

Sachsen: +509 Euro/Monat

Sachsen-Anhalt: +321 Euro/Monat

Schleswig-Holstein: +418 Euro/Monat

Thüringen: +368 Euro/Monat

Gründe für die Kostenexplosion sind zum einen die Inflation: Die Energie- und Mietkosten sind auch nicht an den Heimen spurlos vorbeigegangen. Lebensmittel, Strom, Heizung – hier sind die Kosten innerhalb eines Jahres um mehr als 20 Prozent angestiegen. Das muss auf die Bewohner und Bewohnerinnen umgelegt werden.

Zum anderen standen aber auch wegen eines seit September 2022 geltenden Gesetzes die Preiserhöhungen ins Haus: Pflegefachkräfte müssen seitdem mindestens nach Tarif bezahlt werden. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern hat das zu großen Preisveränderungen geführt.

Zuschuss zum Eigenanteil in der Pflege: Inflation frisst alles weg

Seit 2022 gibt es bei der Unterbringung im Heim noch einen Zuschuss zum Eigenanteil vom Staat, der jährlich gestaffelt ist. Das heißt, Jahr für Jahr gibt der Staat mehr Geld hinzu, um die Pflegekosten zu bewältigen. Im ersten Jahr im Heim beträgt der Zuschuss nur 5 Prozent des Eigenanteils, im zweiten Jahr sind es schon 25 Prozent. Im dritten Jahr werden 45 Prozent bezuschusst, danach 70 Prozent.

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Die AOK-Daten zeigen aber, dass die neuen Zuschüsse schon jetzt zu wenig sind. Vor allem für die Pflegebedürftigen, die weniger als drei Jahre im Heim sind, ist die Belastung enorm gestiegen – und der Zuschuss vom Staat ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nach Angaben von Finanztip profitieren nur die wenigsten von den 70 Prozent, da die meisten Heimbewohner und -bewohnerinnen innerhalb von zwei Jahren sterben.

Pflegekosten in den Bundesländern: Eigenanteil ohne Zuschüsse bald bei 3000 Euro/Monat

Der Spiegel hat in einer Grafik die Durchschnittskosten für Bewohner und Bewohnerinnen im Pflegeheim in den einzelnen Bundesländern runtergebrochen. Klammert man die staatlichen Zuschüsse aus, dann erreicht die finanzielle Belastung für die Pflege in manchen Landesteilen bald 3000 Euro im Monat.

Bundesland Heimkosten im Schnitt Kosten mit Zuschüssen Baden-Württemberg 2845 Euro/Monat 2773 - 1833 Euro/Monat Bayern 2394 Euro/Monat 2332 - 1522 Euro/Monat Berlin 2451 Euro/Monat 2383 - 1503 Euro/Monat Brandenburg 2078 Euro/Monat 2025 - 1342 Euro/Monat Bremen 2296 Euro/Monat 2251 - 1664 Euro/Monat Hamburg 2343 Euro/Monat 2296 - 1684 Euro/Monat Hessen 2391 Euro/Monat 2335 - 1608 Euro/Monat Mecklenburg-Vorpommern 2162 Euro/Monat 2106 - 1375 Euro/Monat Niedersachsen 2242 Euro/Monat 2193 - 1549 Euro/Monat Nordrhein-Westfalen 2767 Euro/Monat 2713 - 2005 Euro/Monat Rheinland-Pfalz 2499 Euro/Monat 2447 - 1770 Euro/Monat Saarland 2847 Euro/Monat 2782 - 1942 Euro/Monat Sachsen 2241 Euro/Monat 2184 - 1444 Euro/Monat Sachsen-Anhalt 1868 Euro/Monat 1823 - 1237 Euro/Monat Schleswig-Holstein 2406 Euro/Monat 2354 - 1671 Euro/Monat Thüringen 2075 Euro/Monat 2029 - 1434 Euro/Monat

In den Gesamtkosten fließen der Eigenanteil der Pflegekosten, die Kosten für Verpflegung und Unterkunft, Investitionskosten sowie Ausbildungskosten hinein. Den größten Anstieg gab es innerhalb eines Jahres beim Eigenanteil der Pflegekosten: Der ist im Bundesdurchschnitt um 227 Euro gestiegen.