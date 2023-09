Personalnot in der Fahrradbranche

Teilen

Jens Baier vom Radhaus Starnberg denkt darüber nach, sein Geschäft einen Tag in der Woche zu schließen. © privat

Lange Wartezeiten für die Kundschaft, Stress und Burn-out bei den Beschäftigten: der Fahrradhandel steckt in einer Krise, während die Branche unvermindert boomt. Betriebe gehen ungewöhnliche Wege, um neue Fachkräfte zu finden. Von Max Wochinger.

Fahrradsaison ist schon längst nicht mehr nur im Hochsommer. Termine in den Werkstätten sind seit Monaten Mangelware und viele Radfahrerinnen und -fahrer sind von den langen Wartezeiten genervt. Im Radhaus Starnberg am berühmten See in Oberbayern müssen Neukundinnen und Neukunden, die ihr Fahrrad nicht in dem Geschäft gekauft haben, sogar abgewiesen werden. „Uns fehlt einfach das Personal“, sagt Inhaber Jens Baier, 53. Der Fahrradhändler überlegt gar, eine seiner zwei Filialen für einen Tag in der Woche dichtzumachen. „Wir können nicht immer nur Sechs-Tage-Wochen arbeiten“, sagt er. So wie dem Radhaus Starnberg geht es derzeit vielen Betrieben in Deutschlands Fahrradbranche.

Laut dem Verbund Service und Fahrrad (VSF) fehlen dem Fahrradhandel rund 18 000 Arbeitskräfte. 7000 Jobs entfallen demnach auf den Werkstattbereich, 5000 auf den Verkauf; die restlichen 6000 Stellen fehlen im Marketing und in der Verwaltung. Der Personalmangel hat gravierende Folgen für Radfahrerinnen und -fahrer: „Kunden müssen bis zu sechs Wochen auf einen Werkstatt-Termin warten“, sagt VSF-Chef Uwe Wöll. Dabei solle die Wartezeit maximal 14 Tage betragen. Es komme zudem vor, dass ganze Marken und Modelle aus dem Angebot genommen wurden, weil sich der Verkauf bei der dünnen Personaldecke nicht mehr lohne.

Wegen Überlastung in der Fahrradwerkstatt zusammengebrochen

Und was die genervte Kundschaft oft nicht mitbekommt: Die Menschen in den Betrieben leiden unter der enormen Arbeitsbelastung. Sechs-Tage-Wochen gehören in vielen Läden zur Normalität, Nervenzusammenbrüche und Burn-outs sind keine Seltenheit. In Händlerkreisen im Ruhrgebiet kursieren sogar Berichte von Monteuren, die wegen der Belastung in der Werkstatt zusammengebrochen seien.

Die Gründe für die Personalkrise sind vielschichtig: Der starke Verkauf von Fahrrädern sorgte in den vergangenen Jahren für volle Auftragsbücher. Während der Corona-Pandemie wurden Rekordabsätze erzielt: 2020 kauften die Menschen in Deutschland mehr als fünf Millionen Fahrräder, der höchste Wert seit dem Jahr 2000. Der Boom habe den Handel auf einem empfindlichen Fuß getroffen, sagt Wöll. Damit meint er den jahrelang aufgestauten Personalmangel. „Die Werkstätten haben über Jahre am Limit gearbeitet. Das war während der Corona-Pandemie und der enorm gestiegenen Nachfrage nicht mehr möglich.“

Die starken Verkäufe lösten eine Kettenreaktion aus: Neue Fahrräder müssen nicht nur montiert und nach dem Kauf eingestellt werden, später benötigen sie auch intensive Wartungen und Reparaturen. Das verlangt nach vielen Arbeitskräften. Die aber stehen nicht ausreichender Zahl zur Verfügung, weil es die Branche über Jahrzehnte versäumt habe, die Jobs im Fahrradhandel positiv nach außen darzustellen, sagt Wöll. „Die Branche ist jung, attraktiv und nachhaltig, das hat die Fahrradwirtschaft bisher aber nicht ausreichend genutzt.“

Es fehlt an Ausbildungsmöglichkeiten für Zweiradmechatroniker

Und auch die Handwerkskammern, die für die Ausbildung in technischen Berufen zuständig sind, hätten die Fahrradtechnik jahrzehntelang „maximal“ als Anhang zum Motorrad verstanden. Entsprechend wenig habe man für die Anwerbung und Qualifikation von Fahrradmechatronikerinnen und Monteuren bewegt. „Bis heute fehlt es an Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten für Zweiradmechatroniker und der dazugehörigen Öffentlichkeitsarbeit.“

Andere Branchenfachleute fordern höhere Gehälter. Die Einkommen im Fahrradhandel sind zwar zuletzt gestiegen, die Bezahlung ist aber weiterhin unter dem KFZ-Niveau. Und während die Angestellten in den Werkstätten Überstunden schieben, bringen die Hersteller immer neue Modelle auf den Markt. Cargo-Bikes, volldigitalisierte Fahrräder und robuste SUV-E-Bikes. Von Dienstag an sind die Neuheiten auch auf der IAA Mobility in München zu besichtigen. Die Industrie entwickelt sich im Sprint-Tempo – und der Handel muss zusehen, nicht den Anschluss zu verlieren.

IAA Mobility An diesem Dienstag eröffnet die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte die Messe 2021 von Frankfurt am Main nach München verlegt und will die einstige Autoschau zu einer bunten Veranstaltung für „nachhaltige und intelligent vernetzte Mobilitätslösungen“ machen. Zu sehen gibt es bis zum 10. September neben den neusten KFZ auch Fahrräder, Cargo- und E-Bikes. FR

Erfahrene Händlerinnen und Händler berichten, dass es noch nie so schwierig war, neues Personal zu finden. Auf Stellenausschreibungen in lokalen Zeitungen oder Jobbörsen käme oft keine einzige Bewerbung zurück, offene Ausbildungsstellen blieben über Jahre unbesetzt. Wie andere Handwerksberufe leidet auch der Fahrradhandel unter dem demografischen Wandel und der Akademisierung von jungen Menschen.

Die Händlerinnen und Händler müssen jetzt kreativere Wege gehen bei der Suche nach neuen Arbeitskräften: Das Radhaus in Starnberg etwa hat schon vor einigen Jahren Kontakt zu lokalen Asylhelferkreisen aufgenommen und Schrauberkurse für Geflüchtete angeboten. So lernte das Team einen aus Afghanistan geflohenen Rad-Fan kennen, der später eingestellt wurde. Und für die Vermittlung von Kontakten, die zu einer langfristigen Anstellung in der Werkstatt führen, zahlt das Geschäft eine „Belohnung“ von 500 Euro. Headhunting in Wild-West-Manier.

Ein anderes Beispiel ist das Fahrradgeschäft Wildwechsel aus Mainz: Es hat über die Agentur für Arbeit einen neuen Azubi aus Marokko gefunden. Man lernte sich über Videomeetings kennen und erledigte gemeinsam die Beantragung des Visums und der Arbeitserlaubnis; vier Monate später konnte der deutschsprechende Marokkaner die Ausbildung beginnen.

Bundesinnungsverband Zweirad-Handwerk fordert mehr Arbeitsteilung und Effizienz

Die Personalkrise richtet den Blick auch auf Menschen, die bisher wenig Beachtung fanden: Arbeitskräfte mit Behinderungen. Der Fahrradladen Rad & Tour aus Cuxhaven beschäftigt einen 30-Jährigen mit geistiger Behinderung; er führt einfachere Arbeiten aus wie das Transportieren von Rädern zwischen Werkstatt und Geschäft. Dass der 30-Jährige sich so gut in den Fahrradhandel integrieren konnte, liegt an der Organisation des Betriebs. „Wir haben bei uns eine strikte Arbeitsteilung, alle Arbeitsabläufe sind feingliedrig festgelegt“, sagt Geschäftsführer Thorsten Larschow. Für die Beratung ist das Verkaufsteam zuständig, die Angestellten in der Werkstatt kümmern sich nur ums Schrauben und die Telefondienste übernehmen andere Beschäftigte. Professionelle Workflows für schnelle Abwicklungen und mehr Kundenzufriedenheit.

„Der Servicebereich in der Fahrradbranche muss sich noch viel mehr professionalisieren“, sagt Marcus Büttner vom Bundesinnungsverband Zweirad-Handwerk. Er denkt dabei an die Autobranche: Verkauf und Werkstatt sind meist getrennte Bereiche. Wenn Arbeitsabläufe besser abgestimmt würden, könne man auch den Bedürfnissen von Angestellten mehr entgegenkommen, so der Geschäftsführer des Verbands. „Was wir brauchen, sind mehr Arbeitsteilung und Effizienz in den Werkstätten, damit die Fahrräder auf der Straße bleiben“, sagt VSF-Geschäftsführer Wöll. „Nur so können Fahrradhändler ihren Teil zur Verkehrswende beitragen.“

Tatsächlich haben viele Fahrradläden Nachholbedarf. Oft handelt es sich um jahrzehntealte Betriebe, in denen sich die Arbeitsprozesse wenig verändert haben. Laut einer Umfrage des Branchenmagazins „SAZbike“ unter Fahrradhändlerinnen und -händlern, beschäftigen gut 60 Prozent der befragten Betriebe nur fünf Angestellte oder weniger. In den kleinen Läden muss häufig auch der Fahrradmonteur ans Telefon gehen oder die Kundinnen und Kunden bedienen. „Das wäre genau die Chance für diese Betriebe. Sie machen nur sieben Prozent des Gesamtumsatzes in Deutschland aus und bewegen weniger Ware“, sagt Wöll. „Mit Telefondiensten oder Arbeitsvorbereitung könnten sie ihre Kapazitäten deutlich erhöhen – und so einen noch größeren Beitrag zur Mobilitätswende leisten.“