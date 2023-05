Engstelle Panamakanal: Steigen bei uns die Preise wegen zu wenig Wasser?

Von: Markus Hofstetter

Die Schleusen des Panamakanals verbrauchen viel Süßwasser. © Matt Ragen/

Wegen des Klimawandels regnet es in Zentralamerika weniger. Das ist ein Problem für den Panamakanal, die Schiffe dürfen wegen des Wassermangels nicht mehr so viel Fracht laden.

Panama – Mit Schrecken erinnert sich die Wirtschaft an die Havarie der „Ever Given“ im Suezkanal. Das Containerschiff war am 23. März 2021 in der Wasserstraße auf Grund gelaufen und blockierte sie sechs Tage lang. Rund 400 Schiffe mussten wegen der Blockade auf Durchfahrt warten, die Folge war eine weltweite Störung der Lieferketten.

Panamakanal und der Klimawandel: Kanalbehörde beschränkt maximalen Tiefgang der Schiffe

Neben dem Suezkanal gibt es eine weitere wichtige Schifffahrtsstraße: den Panamakanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Schiffe müssen wegen des Kanals nicht mehr den weiten und gefährlichen Weg um das Kap Hoorn nehmen, der Südspitze des amerikanischen Kontinents. Die Passage durch die in dem mittelamerikanischen Land Panama gelegene Wasserstraße verkürzt den Weg um über 13.000 Kilometer. Die Reedereien sparen sich dadurch viel Zeit und Geld.

Doch der Klimawandel könnte eine dauerhafte Beeinträchtigung des Panamakanals nach sich ziehen. Wegen des Rückgangs der Niederschlagsmenge in Mittelamerika muss die Panama Canal Authority den Tiefgang der Schiffe reduzieren, die den Kanal passieren dürfen. Bereits am 1. Februar gab die Behörden eine Mitteilung heraus, laut der ab dem 1. März nur noch Schiffe mit einem maximalen Tiefgang von 15,09 Meter die Schleusen benutzen dürfen.

Panamakanal und der Klimawandel: Schleusen brauchen gewaltige Mengen an Süßwasser

Am 3. Mai wurde angekündigt, die Tiefgangsbeschränkung ab dem 30. Mai sogar auf 13,41 Meter zu reduzieren. Der Zusammenhang des Tiefgangs mit der Niederschlagsmenge wird in einer weiteren Mitteilung deutlich. Wegen der jüngsten Regenfälle wurde die Beschränkung auf 13,41 Meter auf den 13. Juni verschoben, teilte die Behörde am 29. Mai mit. Allerdings sinkt der Wert ab dem 25. Juni auf 13,26 Meter.

Der Rückgang der Regenfälle macht dem rund 82 Kilometer langen Kanal zu schaffen, da für das Durchfahren der fünf Schleusen gewaltige Mengen an Süßwasser verbraucht werden. Bisher fließt dieses an den beiden Enden des Kanals ins Meer, sodass mit jeder Durchfahrt Wasser verloren geht, das durch Regenwasser oder aus anderen Quellen ersetzt werden muss. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Everstream sollen für jede Passage rund 200 Millionen Liter Wasser nötig sein. Insgesamt fahren über 13.000 Schiffe jährlich durch den Panamakanal.

Panamakanal und der Klimawandel: Kanalbehörde verlangt Aufschlag für Süßwasser

Der Wassermangel ist für die Kanalbehörde nichts Neues. Bereits 2022 wurde eine Tiefgangsbeschränkung angekündigt, die allerdings wieder aufgehoben wurde. Auch 2021 gab es Einschränkungen. Und im Januar 2020 teilte die Kanalverwaltung mit, dass in den vergangenen sieben Jahrzehnten die durchschnittliche globale Temperatur ständig gestiegen sei und der Niederschlag am Kanal im Jahr 2019 rund 20 Prozent unter dem historischen Durchschnitt gewesen sei. Im Zuge dessen wurde sogar ein Süßwasseraufschlag für die passierenden Schiffe eingeführt.

Um das Wasserproblem zu lösen, werden einige Lösungen diskutiert. Dazu zählen Wasser sparende Schleusen, die Erschließung anderer Quellen im Einzugsgebiet des Kanals oder der Bau von Reservoirs und Meerwasserentsalzungsanlagen.

Panamakanal und der Klimawandel: Reedereien wollen von Kunden Aufschlag verlangen

Die aktuelle Situation bereitet den Reedereien Sorge. Wie die Tagesschau berichtet, nennt Hapag-Lloyd die Lage am Panamakanal „einmalig“. Demnach wollen die Hamburger und andere Reedereien die Zuladung ihrer Schiffe bei der Passage reduzieren, ab dem Sommer soll es für die Kunden Zuschläge von rund 500 Euro pro Container geben. Einige Unternehmen sollen sogar prüfen, ob sie ihre Schiffe nicht in die entgegengesetzte Richtung durch den Suezkanal schicken. Hans-Fabian Kruse, Präsident des Groß- und Außenhandelsverbands warnt, dass das Lieferketten durcheinanderbringe, Lieferzeiten verlängere und sich auf die Transportkosten niederschlage.

Vincent Stamer, Ökonom vom Kiel Institut für Weltwirtschaft, sieht das allerdings anders. „Wirklich kritisch für die Lieferketten wird es erst einmal nicht“, sagt er der Deutschen Welle. Nur zwei Prozent des deutschen seewärtigen Handels würde an die Pazifikküste der Amerikas gehen. Die Ostküste der USA spiele eine wichtigere Rolle.

Wassermangel in Europa: Transportkosten auf dem Rhein sind im Sommer 2022 gestiegen

Innerhalb Europas sieht es ähnlich aus, die Binnenschifffahrt hat mit niedrigen Wasserständen zu kämpfen. Auf dem Rhein konnten die Schiffe im Sommer vergangenen Jahres weniger Fracht mitnehmen, was unter anderem die Transportkosten für Benzin und Diesel erhöhte. Vor allem Autofahrer in Süddeutschland mussten deswegen tiefer als im Bundesdurchschnitt in die Tasche greifen. In diesem Jahr droht angesichts des Schneemangels in den Alpen das gleiche Problem.

Ein Unternehmen hat darauf reagiert. BASF hat ein neues Schiff entwickeln lassen, das auch bei Niedrigwasser den Rhein mit viel Ladung befahren kann.