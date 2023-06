Paketbranche: Ein bisschen Normalität nach Corona

Schon in diesem Jahr rechnet der Verband wieder mit kauffreudigeren Konsument:innen. © Arnulf Hettrich/Imago

Nach Jahren des Booms schrumpft der Logistiksektor in Deutschland 2022 wieder. Von Julian Rathgeber.

Zum ersten Mal seit 14 Jahren sinkt die Anzahl an Paketsendungen. Aber die Branche gibt sich trotz Ukraine-Krieg und Inflation optimistisch. Man passe sich an die „turbulente Großwetterlage an“, sagte Marten Bosselmann, Vorsitzender des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dort hat der Verband die Marktanalyse der Kurier-, Express- und Paketbranche (kurz KEP) für das Jahr 2022 vorgestellt. Seit 2004 veröffentlicht der Verband jährlich eine Studie zum Paketsektor in Deutschland.

Laut Studie schrumpfte die Anzahl an Sendungen 2022 um 360 Millionen auf insgesamt 4,15 Milliarden – ein Rückgang um 7,9 Prozent im Vergleich zu 2021. Gleichzeitig sank der Gesamtumsatz der Branche um 3,5 Prozent auf rund 26 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten um 8200. Laut Verband sei der Rückgang auf das außergewöhnlich starke Wachstum in den Corona-Jahren zurückzuführen. In Bezug auf die Zeit vor Corona sei der Markt trotzdem gewachsen.

Comeback der Innenstädte

Insbesondere in privaten Haushalten sank die Zahl der Sendungen laut der Studie. Die Zurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten habe zu einem deutlichen Rückgang von 10,6 Prozent im Online-Handel geführt. Auch das Comeback des stationären Handels trage hierzu bei. Insgesamt wurden die Rückgänge im Jahresverlauf 2022 aber schwächer. Nächstes Jahr könnte sich der Markt erholen. „Tendenziell rechnen wir mit einer Seitwärtsbewegung im Markt“, sagte Klaus Esser, Autor der Studie. Die Prognose sei allerdings mit einer hohen Unsicherheit verbunden.

Die Corona-Pandemie sei zwar vorbei, sagte Verbandschef Bosselmann. „Dennoch kämpfen wir schon mit neuen Herausforderungen, wie dem Ukraine-Krieg oder der Inflation.“ Herausfordernd sei auch die Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte. Studienautor Esser gab sich aber zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass sich die Konsumgewohnheiten bald wieder normalisieren und das zu erneutem Wachstum führt.“

Der Umsatz des Paketsektors sowie die Zahl der Sendungen steigen seit Jahren kontinuierlich an. Der KEP-Markt ist in den vergangenen zehn Jahren um etwa 60 Prozent stärker gewachsen als andere Branchen.

Gleichzeitig steht die Paketbranche wegen schlechter oder rechtswidriger Arbeitsbedingungen in der Kritik. Erst im vergangenen Monat brachte der Bundesrat eine Initiative auf den Weg, die auf bessere Arbeitsbedingungen insbesondere bei Subunternehmern von Paketdienstleistern abzielt. Kritisiert wird der Sektor meistens für Verstöße gegen das Mindestlohngesetz oder die Missachtung von Vorschriften des Gesundheitsschutzes. Die Gewerkschaft Verdi forderte zuletzt ein Ende von Werkverträgen für Zusteller:innen.