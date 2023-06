Experte wird deutlich: Heizen mit Holz „die schlechteste aller Heiz-Optionen“

Von: Amy Walker

Partikel-Forscher Professor Achim Dittler wettert gegen das Heizen mit Holz. Sicher und schadenfrei mit Holz heizen? Das gibt es nicht wirklich, sagt er.

Karlsruhe – Millionen Menschen haben zu Hause einen Holz- oder Pelletofen stehen. Sie gelten als kuschelige Alternative und viele sind auch der Meinung, damit weniger die Umwelt zu belasten als mit einer Öl- oder einer Gasheizung. Das wird auch durch die Politik befördert: Laut dem neuen Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Koalition werden Pelletöfen zumindest im Bestand weiter erlaubt sein.

Doch der Schein trügt, sagt Professor Achim Dittler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). In einem Gastbeitrag in der FAZ schreibt der Partikelexperte, dass das Heizen mit Holz „die schlechteste aller Heiz-Optionen“ sei. Es werde nicht nur CO₂ ausgestoßen, sondern die Luft in Wohngebieten werde dadurch schädlich gemacht.

Heizen mit Holz: Schaden hängt von vielen Faktoren ab

In seinem Beitrag erklärt Dittler, dass das Thema sehr komplex sei. Aus diesem Grund ist es ein Leichtes, die Wahrheit über die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Holz ausgestoßen werden, zu verschleiern. Wie sehr sich Rauchgas auf die Umwelt auswirkt, hänge dem Experten zufolge von vielen Faktoren ab: die Qualität sowie die Verarbeitung des Holzes, die Art und Weise, wie es zugeführt wird und die Art und Weise, wie das Gas nachbehandelt wird.

In Deutschland haben 11 Millionen Haushalte einen Holzofen, bei dem man selbst das Holz zuführen muss. Laut Dittler seien diese Öfen – die häufigste hierzulande vorkommende Holzofen-Art – „im Hinblick auf die Emissionen im Grunde nicht bediensicher und damit nicht betriebssicher“. Das habe einen wesentlichen Grund: Wie und mit welchem Holz die Menschen am Ende diese Öfen füttern, sei ihnen völlig allein überlassen. Und so passieren grobe Fehler.

Pelletöfen sind unwesentlich besser

Aus Sicht des Experten schneiden Pelletöfen nur unwesentlich besser ab. Zwar werden die Pellets in diesen Öfen kontrolliert zugeführt. „Doch auch Pelletöfen stoßen sehr viele anorganische submikrone Partikel aus“, schreibt Professor Dittler.

Gibt es also überhaupt keine Möglichkeit, Holz sicher zum Heizen zu verwenden? Doch, das gibt es, sagt Dittler. Aber die Lösung ist in Wohngebäuden meistens völlig ungeeignet. Und dann hat man sich immer noch nicht der Frage gestellt, ob man Holz überhaupt verbrennen möchte.

Kaminöfen belasten die Umwelt mit Feinstaub. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Um die Emissionen möglichst gering zu halten, brauche es vor allem drei Bausteine: Geregelte Zuführung des Brennstoffs, einen besonders hohen Schornstein und „wirksame Abgasreinigung“.

„Wirksame Abgasreinigung be­deutet dabei bezüglich der Abscheidung von Partikeln: Anwendung von hoch wirksamen Oberflächenfiltern“, schreibt Achim Dittler. Diese seien meistens schon allein aus Platzgründen nicht möglich in Wohnungen, es würde daher oft auf „elektrostatische Abschneider“ ausgewichen – die aber nicht wirksam genug sind, um die Schadstoffe zu minimieren. Sie können sogar noch zusätzliche Schadstoffe entstehen lassen, sogenannte Aldehyde.

Dichtbesiedelte Gebiete sind vielen Schadstoffen ausgesetzt

Holz und Pellets werden, wenn sie denn verbrannt werden, vor allem abends und nachts verbrannt. Dadurch entsteht in Wohngebieten mit vielen Kaminöfen eine hohe Konzentration an Schadstoffen, die die Atemluft schädlich machen. Diese Feinpartikel sind teilweise krebserregend und können tief in den Körper und teilweise bis ins Gehirn gelangen.

„Selbst wenn man mit verschiedenen Maßnahmen die Schadstoffemission mindern kann, so bleibt das Thema CO₂-Ausstoß“, schlussfolgert der Forscher in seinem Beitrag. Zudem ist er kaum auf die Qualität des Holzes eingegangen, die ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Er plädiert dafür, dass der Bund keine Förderung für Pelletöfen gibt, damit die Zahl der vorhandenen Geräte nicht mehr wird. Als Alternative für eine Öl- oder Gasheizung sei das Heizen mit Holz aber völlig ungeeignet.