Ökobanken: „Saubere“ Geldgeschäft

Von: Wolfgang Mulke

Auch die Kirchen mischen bei ethisch-ökologischen Geldgeschäften mit. © Moritz Wienert

Mit Konten bei ethisch-ökologischen Instituten können Kundinnen und Kunden nachhaltige Finanzgeschäfte fördern. Bei den Leistungen können die kleiner Banken mit der großen Konkurrenz mithalten.

Geschäftsbanken haben spätestens mit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren erheblich an Ansehen verloren. Da wurde gezockt, manipulierten Beschäftigte Kurse, steckten sich Investmentbanker mit Boni die Taschen voll. Seither fragen sich viele Kund:innen von großen Instituten, ob sie ihr Geld nicht bei „sauberen“ Banken besser anlegen könnten. Das geht, nur kennt kaum jemand die Namen der meist kleinen Geldhäuser.

Diese Banken verpflichten sich, bei der Kreditvergabe oder Investitionen am Kapitalmarkt auf ethische oder ökologische Kriterien zu achten. Teilweise haben sie auch einen Beirat eingeführt, der die Einhaltung der Kriterien überprüft oder schon im Vorfeld einer Investition Projekte unter die Lupe nimmt. Zu diesen Kriterien zählen in der Regel Ausschlüsse: Die Rüstungsindustrie erhält keine Finanzierungen, Anleihen von korrupten Staaten werden ebenso verschmäht wie Investitionen in Atomanlagen.

Auf der anderen Seite rundet eine Positivliste die Finanzierungsentscheidungen ab. So unterstützen die Banken ökologische Projekte oder nachhaltige Bauten und erneuerbare Energien, die Produktion gesunder Nahrungsmittel oder den Betrieb sozialer Einrichtungen. Mitunter können die Kund:innen sogar entscheiden, ob ihre Einlagen für Darlehen in Sektoren wie Gesundheit, Ernährung oder erneuerbare Energien genutzt werden.

Einige Abstriche müssen Kundinnen und Kunden aber in Kauf nehmen. Nicht alle Banken bieten Girokonten oder private Ratenkredite an. Auch eine kostenlose Kontoführung gibt es derzeit bei keiner der Alternativbanken. Das zeigte zuletzt eine Untersuchung der Stiftung Warentest. Die detaillierten Ergebnisse und die konkreten Leistungen und Kosten der Institute finden sich unter www.test.de . Die Guthaben sind bei den alternativen Geldhäusern übrigens genauso sicher wie bei herkömmlichen Instituten. Sie unterliegen allesamt der gesetzlichen Einlagensicherung. Bis zu einem Betrag von 100 000 Euro pro Bank sind Vermögen abgesichert für den Fall, dass eine Bank insolvent wird.

Etwa 20 ethisch-ökologische Banken hat die Stiftung Warentest in Deutschland entdeckt. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Denkrichtungen. Am bekanntesten und am größten ist die GLS-Bank, die ursprünglich von Anthroposophen im Ruhrgebiet gegründet wurde, um soziale Einrichtungen mit Krediten zu versorgen. Das Kürzel steht für „Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken“. Nach eigenen Angaben hat das Institut inzwischen 350 000 Kunden und Kundinnen und eine Bilanzsumme von knapp zehn Milliarden Euro.

Im Vergleich zu den Branchengrößen ist das zwar wenig. Aber die Kundenzahl nimmt kräftig zu. Das zeigt, dass Verbraucher:innen zunehmend darauf achten, was mit ihrem Geld geschieht. „Die große Aufgabe jetzt ist, das Soziale und die ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden“, sagt Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu. Entsprechend streng sind die Kriterien, nach denen die GLS-Bank ihre Kredite oder Geldanlagen vergibt. Es gelten ethisch-ökologische Ausschluss- und Positivkriterien. Darüber wacht ein Beirat. Kund:innen können alle gängigen Angebote vom Girokonto bis zum Aktiendepot nutzen und auch Genossenschaftsanteile erwerben, die ihnen dann auch noch eine Gewinnbeteiligung einbringen kann.

Den Namen des Pioniers unter den „sauberen“ Banken haben vermutlich schon viele einmal gehört. Die Frankfurter Umweltbank begann in den 1990er Jahren mit der Finanzierung von nachhaltigen Bauprojekten oder Windkraftanlagen. Das Institut folgt ebenfalls strengen Auswahlkriterien bei Kreditentscheidungen. Die Vorhaben müssen eine nachhaltige Bauweise unterstützen, sozialen Nutzen stiften oder erneuerbare Energien beflügeln. Allerdings bietet die Umweltbank eine wesentliche Bankdienstleistung nicht: das Girokonto.

Auch die Kirchen mischen bei ethisch-ökologischen Geldgeschäften mit. Die katholische Pax-Bank oder die evangelische Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) sind zwei davon. Die Institute legen Wert darauf, dass ihre Kund:innen sich christlichen Werten verpflichtet fühlen. Entsprechend ist auch die Ausrichtung ihrer Finanzierungen, bei denen etwa Projekte der Kirchen und ihrer sozialen Einrichtungen eine große Rolle spielen.

„Wir nehmen das Geld unserer Kunden und transformieren damit die Wirtschaft“, lautet der Wahlspruch der niederländischen Triodos-Bank. Das Geld der Kund:innen soll helfen, die Welt besser zu machen. Bei der Vergabe ihrer Kredite konzentriert sich die Triodos-Bank auf drei Bereiche: Umweltschutz, Kultur und Bildung sowie soziale Vorhaben. Die wesentlichen Bankdienstleistungen bieten die Niederländer. Ein Girokonto wird ebenso eingerichtet wie Tages- oder Festgeldkonten. Wer private Ratenkredite benötigt, wird hier allerdings enttäuscht.

Ein Manko der ethisch-ökologischen Banken ist der Mangel an Filialen, von denen es nur sehr wenige gibt. Die Bankgeschäfte werden daher vor allem online erledigt. Bargeld gibt es in der Regel, wie bei anderen Banken auch, am Automaten von Bankengruppen, etwa denen der Genossenschafts- und Raiffeisenbanken. Bei den Zinsen für Tages- oder Festgelder müssen Kund:innen leichte Abstriche machen. Die Werbeangebote herkömmlicher Banken, die Neukunden mit extra hohen Zinsen ködern, finden sich in diesem Teil der Branche nicht. Ansonsten liegen die Renditen im Mittelfeld.

Auch Aktiensparen ist bei den ethisch-ökologischen Instituten möglich. So hat die GLS-Bank zum Beispiel einen weltweiten Aktienfonds aufgelegt, der strenge Nachhaltigkeitskriterien an seine Investments anlegt. Dafür bietet die Bank keine ETF-Sparpläne an. Gleiches gilt für die Triodos- und die Steyler Bank, einer Ordensgemeinschaft aus Sankt Augustin, die ebenfalls eigene Fonds aufgelegt haben. Die Fonds schneiden in der Nachhaltigkeitsbewertung der Stiftung Warentest gut ab.

Der Wechsel zu einem alternativen Geldhaus ist einfach. Erster Schritt ist die Suche nach einer Bank, die all jene Dienstleistungen anbietet, die benötigt werden. Dann wird dort ein Girokonto eröffnet und der digitale Wechselservice aktiviert. In der ersten Zeit sollte das alte Konto weiter behalten werden, bis wirklich alle Zahlungsabwicklungen auf die neue Kontoverbindung übertragen worden sind.

Es geht auch ohne einen Wechsel. Denn inzwischen bieten auch einige herkömmliche Banken „grüne“ Konten an. So sagt die ING Diba zu, dass bei ihrem Girokonto Future Einlagen nur für nachhaltige Projekte verwendet werden. Auch einige Sparda-Banken und Sparkassen bieten auf ökologisch und sozial verantwortliche Kundinnen und Kunden zugeschnittene Konten an.