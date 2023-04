Nicht immer zum Wohle der Menschen

Von: Jan Dirk Herbermann

Die WHO initiiert Impfkampagnen, berät Regierungen, fördert Aufklärung, Ausbildung und Forschung, schickt Hilfsteams in Krisen- und Konfliktgebiete. Aber die Weltgesundheitsorganisation machte im Laufe ihrer 75-jährigen Geschichte auch fatale Fehler. © Imago

Seit 75 Jahren will die Weltgesundheitsorganisation WHO ihrem Namen gerecht werden. Anspruch und Wirklichkeit klaffen aber immer wieder auseinander. Jan Dirk Herbermann zieht Bilanz.

Im September 1947 suchte die Cholera Ägypten heim. Die Seuche wütete besonders schlimm in den dicht besiedelten Armenvierteln des Landes. Ein Schiff mit Pilgern durfte den Hafen von Suez nicht verlassen. Die Durchfallerkrankung raffte mehr als 10 000 Menschen hin. Aber es hätten noch mehr sein können. Am Kampf gegen die Cholera beteiligte sich auch die Vorgängerin der noch nicht bestehenden Weltgesundheitsorganisation: Die sogenannte Interimskommission der WHO. Ihre medizinische Hilfe verhinderte eine noch höhere Opferzahl. Der Cholera-Ausbruch machte klar, wie überlebenswichtig die internationale Koordination bei Gesundheitskrisen ist.

Kurz darauf war es soweit: Am Freitag vor genau 75 Jahren startete die neu geschaffene Weltgesundheitsorganisation ihre Mission als Heilerin der Welt. Die WHO-Verfassung trat am 7. April 1948 in Kraft. Zuvor hatte eine Staatenkonferenz die Charta beschlossen. Die internationale Koordinierungsbehörde für öffentliche Gesundheit sollte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ära zum Wohle der Menschen mitgestalten. So lautete das Credo der Gründerstaaten. „Die Gesundheit aller Völker ist eine Grundbedingung für den Weltfrieden“, heißt es in der WHO-Verfassung, die weiter gültig ist. Der Zweck der WHO „besteht darin, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen“.

Anlässlich des 75. Jubiläums listet der jetzige Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO-Erfolge auf. So dämmte die WHO-Antitabak-Konvention von 2005 das Rauchen ein. WHO-Impfkampagnen bewahrten Millionen Menschen vor dem frühen Tod. Eine dieser Kampagnen führte 1979 zur Ausrottung der Pocken, eine Tausende Jahre alte Geißel. Zuvor starben allein im 20. Jahrhundert 300 Millionen Menschen an Pocken. „Der Sieg der Menschheit über die Pocken zeigt, was möglich ist, wenn die Nationen gemeinsam eine gesundheitliche Bedrohung bekämpfen“, sagt Tedros.

Trotzdem bietet der 75. Geburtstag der WHO keinen Grund zu ausgelassenen Feiern. Die Corona-Pandemie ist immer noch nicht überstanden –sie stürzte die WHO in ihre tiefste Krise. Malaria, HIV-Aids und andere Krankheiten lassen sich immer noch nicht ausmerzen. Auch steckt der WHO die Ebola-Seuche in Westafrika weiter in den Knochen: Sie forderte seit 2013 rund 11 300 Menschenleben. Peter Piot, der Mitentdecker des Ebola-Erregers, warf der WHO vor, angesichts der Ebola-Gefahr viel zu spät „aufgewacht“ zu sein.

Zudem schlagen in der WHO-Bilanz diverse Skandale zu Buche. So sah sich die WHO in diesem März gezwungen, neue Richtlinien gegen sexuelle Übergriffe zu veröffentlichen: WHO-Angestellte hatten während eines Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo Frauen missbraucht. Die WHO musste „abscheuliche“ Fälle zugeben. Ebenso sah sich die Organisation diesen März gezwungen, den langjährigen Regionaldirektor für den Westpazifik, Takeshi Kasai, zu feuern. Angestellte werfen ihm Mobbing und rassistische Äußerungen vor. Und nicht zuletzt sorgt die Kooperation der WHO mit dem umstrittenen Weltfußballverband Fifa für Kopfschütteln.

Eigentlich hatte WHO-Chef Tedros bei seinem Amtsantritt 2017 einen Aufbruch versprochen. Tedros, ein früherer Außen- und Gesundheitsminister Äthiopiens, übernahm als erster afrikanischer Vertreter den Job des Generaldirektors. Der Malaria-Experte gelobte damals, aus der schwerfälligen, überbürokratisierten WHO eine „effektive, transparente und verantwortliche Agentur“ zu formen. Er wollte die WHO „fit für das 21. Jahrhundert“ machen.

Auf seine Prioritätenliste setzte Tedros ein ehrgeiziges Ziel: „Gesundheit für alle“. Jeder Mensch sollte bis 2030 Zugang zu gesundheitlicher Grundversorgung haben. Noch immer aber sind große Teile der Erdbevölkerung von einer ausreichenden Grundversorgung ausgeschlossen. In den armen Ländern bedeuten prinzipiell heilbare Leiden wie Tuberkulose oft das Todesurteil. An der bakteriellen Infektionskrankheit starben 2021 rund 1,6 Millionen Menschen.

Die Niederlagen im Kampf für eine gesunde Welt liegen auch in der Unterfinanzierung der WHO begründet. Für die Jahre 2022 und 2023 beläuft sich der globale Programm-Haushalt der WHO auf 6,7 Millionen US-Dollar (6,2 Millionen Euro). Das entspricht in etwa dem Budget eines großen Krankenhauses in den USA. Zudem manövrierte sich die Organisation in eine gefährliche Abhängigkeit von der umstrittenen Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates.

Zu Beginn seiner Amtszeit warnte Tedros schon vor möglichem Unheil: „In der heutigen, verflochtenen Welt können Krankheiten und Epidemien jeden und überall bedrohen.“ Die Voraussage bewahrheitete sich auf tragische Weise Ende 2019: Die Corona-Pandemie nahm ihren tödlichen Lauf: Millionen Kinder, Frauen und Männer starben an der Krankheit Covid-19. Die Menschheit erlebte ihre schlimmste Gesundheitskrise seit Jahrzehnten. Die Weltwirtschaft taumelte. Mittendrin stand die Weltgesundheitsorganisation – und kam immer stärker unter Beschuss.

Die WHO auf einen Blick Am 7. April 1948 tritt die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation in Kraft. Zu den Aufgaben der Sonderorganisation der Vereinten Nationen in Genf gehören die Bekämpfung von Infektions-Epidemien wie Covid-19 und die Stärkung der Gesundheitssysteme. Sie verabschiedet Leitlinien und Standards und erhebt und wertet globale Daten aus. Derzeit verhandeln die 194 Mitgliedsländer einen Pandemie-Vertrag. Die WHO initiiert Impfkampagnen, berät Regierungen, fördert Aufklärung, Ausbildung und Forschung. Immer häufiger schickt die Organisation mit 194 Mitgliedsländern und 8000 Mitarbeitenden auch Hilfsteams in Krisen- und Konfliktgebiete wie die Ukraine. Der Zweijahresetat der Organisation beläuft sich derzeit auf rund 6,7 Milliarden US-Dollar, überwiegend finanziert von privaten Spender:innen und Stiftungen. Größte private Geldgeberin ist die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Seit der Jahrtausendwende hat sie der WHO insgesamt 2,5 Milliarden Dollar gespendet – und bestimmt maßgeblich deren Ausrichtung.

Die WHO übernahm in Einklang mit den internationalen Gesundheitsvorschriften koordinierende Aufgaben für ihre 194 Mitgliedsländer. Sie trieb die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Virus voran. Sie lieferte Schutzbekleidung. Sie trainierte Pflegekräfte. Sie veröffentlichte Daten, gab Empfehlungen und Rat. Im Krisenzentrum der WHO, bekannt als SHOC (Strategic Health Operations Centre), tief unter der Genfer Zentrale, liefen rund um die Uhr Informationen über die Pandemie zusammen. Hier beobachteten der WHO-Chef und sein Team auf Monitoren den Vormarsch des Erregers.

Allerdings ist die WHO keine Kommandozentrale für die Weltgesundheit. Der WHO-Generaldirektor kann den Staaten keine Anweisungen geben. Der WHO-Chef verschreibt die Medizin. Andere müssen sie schlucken. „Der Generaldirektor der WHO ist nur der technische und administrative Spitzenbeamte der Organisation“, erläutert Gian Luca Burci, Völkerrechtsprofessor und ehemaliger WHO-Chefjurist.

Wichtigstes Kapital der WHO sind Glaubwürdigkeit und Autorität. Durch Ungeschicklichkeiten und Versäumnisse zu Beginn der Corona-Krise büßte die Organisation beides stark ein. Beispiele sind widersprüchliche Aussagen von WHO-Funktionären zum Maskentragen und das Zögern, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. „Die WHO verfolgt keine klare übergeordnete Strategie im Kampf gegen die Pandemie“, urteilte Jeremy Youde, Sozialwissenschaftler von der University of Minnesota Duluth, USA. Es mangele an klar vorgegeben Wegen und Zielen: „Das ist das größte Versagen der WHO.“

Die gröbsten Schnitzer unterliefen der WHO-Führung im Verhältnis zu China. Tedros überschüttete das autoritär regierte Land zu Beginn der Covid-Krise mit Lob, auch für seine „Transparenz“. Noch Ende Januar 2020 behauptete er: „China setzt derzeit neue Maßstäbe bei der Reaktion auf einen Ausbruch.“

Tatsächlich unterdrückte China wichtige Informationen, zensierte Berichte, hielt Material zurück – etwa über den genetischen Code des Erregers. Auch dadurch verschlimmerte sich die Krise. „Die WHO war ein Opfer dieser Zensur, wie so viele andere auch“, erklärte Kenneth Roth, damals Exekutivdirektor von Human Rights Watch.

Für den 2020 regierenden US-Präsidenten Donald Trump erwiesen sich die WHO und Peking als ideale Sündenböcke. So lenkte er vom eigenen Versagen im Kampf gegen die Pandemie ab. Trump bezichtigt die WHO, als „PR-Agentur“ für China zu dienen. Die Organisation habe „schwerwiegend versagt und die Ausbreitung des Corona-Erregers vertuscht“.

Als Strafe setzte Trump die US-Zahlungen an die WHO aus – seit Jahrzehnten hatten die Vereinigten Staaten das meiste Geld in den WHO-Haushalt überwiesen. Dann leitete Trump den Austritt der USA aus der Organisation ein. Viele europäische Staaten, allen voran Deutschland und Frankreich, standen jedoch weiter zur WHO, auch finanziell.

Erst mit Joe Biden als US-Präsident kehrte wieder Normalität in das Verhältnis Washingtons zur WHO ein. Biden stoppte den WHO-Austrittsprozess seines Landes. Auch WHO-Chef Tedros bekam die Kurve. Der Stratege distanzierte sich von China. Tedros schloss nicht aus, dass der Covid-Erreger aus einem chinesischen Labor stammen könne. Alle Optionen „liegen auf dem Tisch“ hielt er fest. Mit seiner Kehrtwende sicherte sich der Generaldirektor 2022 die Wiederwahl durch die WHO-Mitglieder. Tedros war der einzige Kandidat.