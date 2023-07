Neues Online-Portal der Rentenversicherung für Reha-Anträge: So finden Versicherte ihre Wunschklinik

Von: Amy Walker

Teilen

Versicherte der Deutschen Rentenversicherung bekommen ein neues Portal für die Suche nach einer passenden Reha-Einrichtung. Wir erklären, wie es funktioniert.

Berlin – Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand eine Reha machen möchte oder muss – ob medizinische oder berufliche Rehabilitation, gesetzlich Versicherte der Deutschen Rentenversicherung (DRV) haben einen Anspruch darauf. Ab 1. Juli 2023 ist dafür auch ein neues Online-Portal an den Start gegangen, das es einfacher machen soll, seine persönliche Wunschklinik zu finden. Das soll das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht stärken.

Wunsch der Versicherten muss nachgekommen werden

Dem Wunsch des oder der Versicherten muss die Deutsche Rentenversicherung nachkommen. Zumindest dann, wenn die Einrichtung bestimmte Anforderungen erfüllt: Zum Beispiel, dass das Krankheitsbild, um das es geht, auch dort behandelt wird. Wer eine Reha bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen möchte, kann sich vorab auf dem neuen Portal „meine-rehabilitation.de“ informieren. Dort sind mehr als 1000 Reha-Einrichtungen verzeichnet.

In welche Reha-Einrichtung will ich? Ein neues Portal der Deutschen Rentenversicherung hilft dabei, eine Antwort zu finden. © Christin Klose/dpa-tmn

Versicherte können nach Krankheitsbildern filtern, aber zum Beispiel auch danach, ob sie einen Hund mitnehmen dürfen oder nach Kliniken, die am Meer oder in den Bergen liegen. Außerdem bekommen Versicherte Informationen zur Qualität der Reha-Leistungen in der jeweiligen Einrichtung sowie zur aktuellen Auslastung – und damit, ob überhaupt noch Kapazitäten frei sind.

Wer keinen Wunsch äußert, bekommt vier Vorschläge

Wer im Reha-Antrag keine Wunschklinik angibt, bekommt von der Rentenversicherung mit dem Bescheid vier Einrichtungen vorgeschlagen, aus denen man wählen kann. Entscheidet man sich für keine von ihnen, wird es die Klinik, die auf dem Bescheid oben in der Liste auftaucht.

Mit Material von dpa