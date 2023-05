Nachhaltige Jeansproduktion: Mehr Reibung, weniger Wasser

Von: Jana Ballweber

Oft problematisch für die Umwelt: Jeans-Produktion, hier in Usbekistan. © Fabian Sommer/dpa

Thomas Klink hat ein Verfahren entwickelt, um Jeans umweltfreundlicher zu produzieren. Dafür wurde er auch schon ausgezeichnet.

Die Beliebtheit der Jeans ist seit vielen Jahrzehnten ungebrochen. Nicht einmal wachsendes Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit konnte dem Boom der blauen Hosen etwas anhaben. Dabei sind Jeans in den Ländern, in denen sie hauptsächlich produziert werden, für fatale Umweltverschmutzungen verantwortlich. Bis zu 8000 Liter Wasserverbrauch wird für eine herkömmliche Jeans-Hose veranschlagt, wenn man den gesamten Herstellungsprozess vom Baumwollanbau bis zur fertigen Hose mit einbezieht. Ein Teil davon wird im Anschluss mit Chemikalien belastet in Flüsse und damit in den Wasserkreislauf geleitet.

Thomas Klink hat die Schäden in vielen Teilen der Welt mit eigenen Augen gesehen. In seiner Wäscherei in Salzgitter hat er in den 70er Jahren, als in Deutschland noch Kleidung im großen Maßstab produziert wurde, selbst Jeans gewaschen. Die Waschung ist ein notwendiger Schritt bei der Herstellung, weil sie den Stoff weicher macht und ein Abfärben auf die Haut verhindert.

Als die Textil-Produktion zum größten Teil ins Ausland abwanderte, reiste Klink den Hosen hinterher: „In Deutschland ging mein Wasser nach der Waschung einfach in die Kläranlage und ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Doch wenn ich heute durch Länder fahre, in denen Textilien hergestellt werden, kann ich an den Flüssen sehen, mit welchen Farben die Kleidung dort gefärbt wird oder ob dort Jeans gewaschen werden.“

Denn vielerorts werde das Abwasser aus den Textilfabriken einfach ungeklärt in die Flüsse geleitet, wo es für verheerende Umweltschäden sorgt, so Klink: „Wenn man so etwas sieht, muss man wirklich ein dickes Fell haben, um sich nicht verantwortlich zu fühlen, in seinem eigenen Bereich etwas zu verändern.“

Deutscher Innovationspreis

Klink entwickelte in der Folge eine Art der Waschung, bei der Jeans mit weniger Wasser und Chemikalien gewaschen werden können. „Droptima“ heißt das Verfahren, bei dem die Hosen nicht wie in herkömmlichen Wäschereien im stehenden Bad liegen, das mit Chemikalien gesättigt ist, und von der Waschmaschine immer wieder hochgehoben und so gewalkt werden. Stattdessen setzt Klink darauf, dass die Hosen aneinanderreiben: „Wenn Sie einen Fleck auf dem T-Shirt haben, sprühen Sie da ein Reinigungsmittel drauf und rubbeln die Stelle sauber. Bei unserem Verfahren passiert mit den Jeans etwas Ähnliches.“ Optisch mache es keinen Unterschied, welches Verfahren man einsetze, so Klink. Das Rubbeln braucht aber deutlich weniger Wasser – und das lässt sich bei Droptima auch noch klären und dann wiederverwenden.

Mit der Idee gewann Unternehmer Klink im vergangenen Jahr den deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt. In der Fabrik eines Geschäftspartners in Pakistan werden derzeit schon 100 000 Jeans im Monat mit dem Droptima-Verfahren hergestellt.

Auch in Deutschland kann man die nachhaltigen Hosen schon bei einigen Anbietern kaufen. Flächendeckend hat die Branche aber noch nicht auf Klinks Verfahren umgestellt, auch wenn er bewusst kein Patent auf die Methode angemeldet hat. In den Staaten, in denen Textilien heute produziert werden, lohnt sich das Umrüsten finanziell unter Umständen erst nach vielen Jahren. „Wenn das Wasser kostenlos ist, rechnet sich das Verfahren nicht direkt, weil die Kläranlage sehr teuer ist“, berichtet Klink. „In Deutschland hätte sich der Umbau wegen der hohen Wasserkosten innerhalb eines Jahres amortisiert.“

Hoffnung hat er trotzdem: „Auch in der Branche sind viele Menschen an Umweltschutz interessiert und übernehmen dafür Verantwortung.“ Komplett umgestellt, wie Klinks Geschäftspartner in Pakistan, hat sonst noch niemand. „Aber Droptima hat ausgelöst, dass auch große Betriebe angefangen haben, einzelne Segmente auf nachhaltigere Verfahren umzustellen.“