Nach massivem Stellenabbau: Audi sucht neue Mitarbeiter

Von: Lisa Mayerhofer

Audi hat für die Fertigung des Elektroautos Q6-etron im Stammwerk Ingolstadt 500 neue Stellen ausgeschrieben. (Symbolbild) © dpa/ Hendrik Schmidt

Die VW-Konzerntochter Audi will 500 neue Mitarbeiter für die Fertigung des Q6-etron in Ingolstadt einstellen. Der Autohersteller hat davor viele Stellen abgebaut.

Ingolstadt – Audi hat für die Fertigung des Elektroautos Q6-etron im Stammwerk Ingolstadt 500 neue Stellen ausgeschrieben. Im Herbst soll das SUV als konzernweit erstes Auto auf der Oberklasse-Elektro-Plattform PPE vom Band laufen, die Audi mit Porsche zusammen entwickelt hat.

Ingolstadt: Eigene Audi-Batteriemontage mit 300 Arbeitsplätzen

Dafür bekommt das Werk auch eine eigene Batteriemontage mit 300 Arbeitsplätzen. Bald werde in Ingolstadt eine eigene Modulfertigung für die vollelektrischen Baureihen aufgebaut, teilte die VW-Konzerntochter mit. „Wir nutzen die Elektrifizierung für eine umfangreiche Neuausrichtung unseres weltweiten Produktionsnetzwerks, die Batteriemontage in Ingolstadt ist ein Teil davon“, sagte Audi-Produktionsvorstand Gerd Walker.

Audi hatte 2019 Stellenabbau angekündigt

Audi hatte im November 2019 angekündigt, in Ingolstadt und Neckarsulm bis 2025 rund 9500 Stellen zu streichen. Seit 2020 haben viele Mitarbeiter das angebotene Vorruhestandsprogramm angenommen und das Unternehmen verlassen. Bei Audi in Deutschland arbeiten heute etwa 54.000 Menschen, davon gut 40.000 in Ingolstadt. 2019 hatte Audi noch 44.500 Mitarbeiter in Ingolstadt beschäftigt.

Das Sparprogramm wurde noch vom damals scheidenden Audi-Chef Bram Schot verabschiedet, der Anfang 2020 den Konzern verließ. Sein Nachfolger Markus Duesmann muss zum 1. September des Jahres weichen, wie im Juni bekannt wurde. Neuer Audi-Chef wird dann Gernot Döllner, ein Vertrauter des VW-Chefs Oliver Blume, der als Konzernlenker gerade die Weichen neu stellt.

Mit Material der dpa