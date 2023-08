Nach Frachter-Unglück auf der Nordsee: Vorschriften für E-Autos sollen verschärft werden

Von: Amy Walker

Der Frachter-Brand auf der Nordsee hat deutlich gemacht: Für den Handel mit E-Autos braucht es schärfere Vorschriften. Die Zahl der Brände durch die Batterien steigt an.

Berlin – Noch immer brennt der Frachter „Fremantle Highway“ auf der Nordsee. Zwar wurde das Schiff mittlerweile in etwas sichereres Gewässer geschleppt, wo es ausbrennen soll. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt – noch immer könnte Öl aus dem Frachter ins Meer sickern. Zudem muss sich die Branche jetzt die Frage stellen, wie eine solche Situation in Zukunft verhindert werden kann.

Die etwa 200 Meter lange „Fremantle Highway“ mit rund 3800 Autos an Bord erreichte nach mehr als 15-stündiger riskanter Fahrt ihren neuen vorläufigen Ankerplatz etwa 16 Kilometer im Norden der Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Ameland. Der Transport hatte am Sonntagabend weiter im Westen vor der Insel Terschelling begonnen. Der neue Platz liegt weit entfernt vom Schiffsverkehr und windgeschützter. Dort liegt das Schiff vor Anker, wird aber auch stabilisiert von zwei Schleppern. Auch bleibt das Spezialschiff, das Öl räumen kann, weiter ganz in der Nähe.

Neue Sicherheitsvorkehrungen „ganz oben auf der Tagesordnung“

Die Weltschifffahrtsorganisation IMO hat Sicherheitsvorkehrungen für den Transport von Elektrofahrzeugen auf Schiffen nach eigenen Angaben „ganz oben auf der Tagesordnung“. Es gebe bereits geltende Vorschriften, die aber noch erweitert werden, teilte eine Sprecherin der in London ansässigen Organisation auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dies sei eine „Reaktion auf die zunehmende Zahl von Zwischenfällen mit Bränden, die auf die Beförderung von Fahrzeugen mit alternativen Energien, einschließlich Autos mit Lithium-Ionen-Batterien, zurückzuführen sind“. Es seien noch weitere Sitzungen und Experten-Diskussionen hierzu geplant.

Die IMO ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen (UN). Sie ist für die internationale Regulierung des Schiffsverkehrs zuständig und setzt weltweit verbindliche Standards.

Der Autofrachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee. © Flugzeug der Küstenwache/Küstenwache der Niederlande/dpa

Allianz-Experte: E-Auto-Brände waren 2022 Hauptursache für Totalverluste

Schon vor einigen Wochen hatte ein Experte der Allianz-Versicherung im Gespräch mit IPPEN.MEDIA vor Bränden durch E-Autos gewarnt. So waren Brände im vergangenen Jahr die Hauptursache für Totalverluste von Schiffen. „Lithium-Ionen-Akkus sind eine wichtige Energiequelle und an sich nicht das Problem, weil sie grundsätzlich nicht häufiger brennen als andere Güter. Nur wenn sie sich entzünden, sind sie schwieriger zu löschen“, sagte Justus Heinrich, Leiter der Schiffs- und Transportversicherung in der CEE-Region.

Auf dem brennenden Frachter „Fremantle Highway“ vor der niederländischen Küste waren weitaus mehr elektrische Autos als zunächst angenommen - nämlich 498 und nicht 25. Das hatte das Unternehmen K-Line mitgeteilt, das den Frachter von einem japanischen Reeder gechartert hat. Die Batterien von E-Autos sind nach Angaben von Experten schwieriger zu löschen. Möglicherweise war auch die Batterie eines solchen Autos der Brandherd. Aber das ist noch nicht bestätigt. Insgesamt sind 3783 Autos auf dem Schiff.

E-Autos sollten mit Wasser gelöscht werden

Grundsätzlich brennen E-Autos nicht schneller als Verbrenner. Das Problem bei den Batterien ist eher die Frage, wie man sie löscht. „Unter Deck werden Brände auf Autotransportern - übrigens genauso wie auf Containerschiffen - mit CO₂ gelöscht“, so Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen.

Die Idee dahinter ist, dass das CO₂ den Sauerstoff verdrängt beziehungsweise so weit verdünnt, dass das Feuer ohne Sauerstoff erstickt. Das funktioniert bei brennenden Lithium-Ionen-Batterien aber nicht, da sie beim Brennen den Sauerstoff selbst produzieren. „Das CO₂ ist bei einem solchen Brand also vollkommen wirkungslos.“ Deswegen müssen solche Brände mit Wasser gelöscht werden. Oft ist es aber auf einem voll gestellten Container schwer, mit einem Schlauch bis zum Brandherd vorzudringen. Dabei geht wertvolle Zeit verloren – Zeit, in der das Feuer um sich greifen kann und man die Kontrolle verloren hat.

Eine Reederei aus Norwegen hat wegen der Brandgefahr schon massive Konsequenzen gezogen. Havila Kystruten hat zu Jahresbeginn den Transport von E-Autos auf ihren Schiffen gestoppt, berichtet die Tagesschau. Das Verbot sei das Ergebnis einer „Sicherheitsbewertung“.

Mit Material von dpa