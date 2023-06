Heizungsgesetz steht: Neue Details durchgesickert – auch Mieter werden entlastet

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Der Mieterbund hat zuletzt eindringlich davor gewarnt, dass mit der zweiten Modernisierungsumlage Wohnkosten weiter steigen könnten. Nun sickern immer Details durch - und deuten auf Entlastung.

Berlin – Das Heizungsgesetz steht. Noch in der Nacht einigte sich die Ampel auf letzte Änderungen, um das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden zu können. Mit zum Paket, das für das umstrittene Heizungsgesetz geschnürt wurde, gehörte auch eine zweite Modernisierungsumlage für Vermieter. Nun sickeren immer mehr Details des Gesetzentwurfes durch, wie die dpa meldet. Danach soll die sogenannte Kappungsgrenze für Umlagen auf Mieter sogar von bisher drei Euro auf 50 Cent pro Quadratmeter gesenkt werden.

Wer macht die Ansagen? FDP-Chef Christian Lindner und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) im Bundestag. © Imago

Modernisierungsumlage im Heizungsgesetz: Details durchgesickert – auch Mieter werden entlastet

Zuvor hatten Verbraucherschützer vor einer „Sozialen Spaltung“ durch weitere Mehrbelastungen für alle zur Miete Wohnenden gewarnt: „Der Entwurf zum Heizungsgesetz würde mit einer Umsetzung der zweiten Modernisierungsumlage der sogenannten Leitplanken noch einmal deutlich schlechter und unsozialer“ mahnte Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes in Berlin. Siebenkotten, der auch im Gremium an der Expertenanhörung im Bundestag teilnahm, gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA: „Die Kosten der Klimawende dürfen nicht allein auf dem Rücken der Mieter ausgetragen werden.“

Senkung der Kappungsgrenze auf 50 Cent pro Quadratmeter „wäre eine Sensation“

Zu den ursprünglichen Forderungen, die er in der Expertenanhörung vortrug, gehörte neben dem Beibehalten der bisherigen Maximalumlage von drei Euro pro Quadratmetern, die an Mieter weitergegeben werden kann, auch der vorherige Abzug von staatlichen Zuschüssen auf diese Umlagen. „Der Deutsche Mieterbund unterstützt die Reform des Gebäudeenergiegesetzes nur, wenn die Sozialverträglichkeit gesetzlich verbindlich für alle Mieterinnen und Mieter sichergestellt wird. Daher muss die Modernisierungsumlage auf vier Prozent der Kosten gesenkt und bei höchstens 1,50 Euro pro Quadratmeter gekappt werden“, so Siebenkotten.

Nun sieht es so aus, als würde der Gesetzesentwurf diesen Vorstellungen nicht nur folgen, sondern sogar weit darüber hinaus gehen. Siebenkotten ist skeptisch: „Am kommenden Montag wird es eine weitere Expertenanhörung im Bundestag geben, dann wissen wir mehr. Ich halte es für so gut wie ausgeschlossen, dass die Kappungsgrenze gesenkt wird.“ Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre das „eine Sensation“.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Umlagen, Förderung, Gasheizungen: Diese Details zum Heizungsgesetz wurden bekannt

Fest steht: Die Ampel-Koalition hat sich beim Heizungsgesetz geeinigt, die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP haben wichtige Punkte im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz geklärt, die nun in den Gesetzesentwurf übertragen werden müssen. Laut Meldungen der dpa ist Folgendes vorgesehen:

Gesetzesentwurf sieht Erhöhung der Modernisierungsumlage von acht auf zehn Prozent vor

Die Modernisierungsumlage kann auf 10 Prozent erhöht werden, allerdings nur, wenn der Vermieter eine staatliche Förderung in Anspruch nimmt. Bisher durften Vermieter maximal 8 Prozent der Kosten für Modernisierungsmaßnahmen auf die Mieter umlegen. Gemäß den „Leitplanken“ ist geplant, bei Investitionen in eine klimafreundliche Heizung eine weitere Modernisierungsumlage einzuführen.

Mieter profitierten von Klimaschutz: Kappungsgrenze für Umlagen soll deutlich gesenkt werden

Die Mieter sollen davon ebenso profitieren, da die Förderung vollständig an sie weitergegeben werden müsse, also von den Umlagen abzuziehen ist. Mieterhöhungen fallen so geringer aus als bisher ohne Förderung. Gleichzeitig soll die sogenannte Kappungsgrenze gesenkt werden, sodass sich die Jahresmiete nicht um mehr als 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen darf. Bisher lag die Grenze bei maximal drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren.

Heizungsgesetz steht: Details zu Gasheizung, Förderung, Umlage im Überblick

Modernisierungsumlage

Erhöhung um 10 Prozent, wenn Vermieter staatliche Förderung in Anspruch nimmt

Förderung wird vollständig an Mieter weitergegeben, um geringere Mieterhöhungen zu gwährlsiten

Kappungsgrenze wird gesenkt. Jahresmiete darf sich um maximal 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen

Förderung wird vollständig an Mieter weitergegeben, um geringere Mieterhöhungen zu gwährlsiten Kappungsgrenze wird gesenkt. Jahresmiete darf sich um maximal 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen Förderung

Unter bestimmten Voraussetzungen werden 70 Prozent der Investitionskosten beim Kauf einer klimafreundlicheren Heizung übernommen

Einheitlicher Fördersatz von 30 Prozent für alle Haushalte, unabhängig vom Einkommen

Höhere Förderung für einkommensschwache Haushalte

„Geschwindigkeitsbonus“ geplant

Einheitlicher Fördersatz von 30 Prozent für alle Haushalte, unabhängig vom Einkommen Höhere Förderung für einkommensschwache Haushalte „Geschwindigkeitsbonus“ geplant Gasheizungen

Funktionierende Gasheizungen müssen auch bei kommunaler Wärmeplanung nicht ausgetauscht werden

Langfristige Umstellung auf vermehrten Einsatz von grünen Gasen wie Biogas oder Wasserstoff aus erneuerbaren Energien

Langfristige Umstellung auf vermehrten Einsatz von grünen Gasen wie Biogas oder Wasserstoff aus erneuerbaren Energien Beratung

Ab Januar 2024 dürfen Anbieter von Gasheizungen nur nach verpflichtender Beratung Verkäufe tätigen

Beratung soll auf mögliche Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und finanzielle Belastungen hinweisen

Satte Förderung für Vermieter: Bis zu 70 Prozent staatliche Zuschüsse

Bei der staatlichen Förderung sollen unter bestimmten Voraussetzungen 70 Prozent der Investitionskosten für klimafreundliche Heizung übernommen werden. Alle Haushalte sollen einen einheitlichen Fördersatz von 30 Prozent erhalten, der nicht vom Einkommen abhängig ist. Für einkommensschwache Haushalte soll es entsprechend höhere Förderungen geben, und es wird ein „Geschwindigkeitsbonus“ vorgesehen.

Gasheizungs-Aus endgültig vertagt – trotz kommunaler Wärmeplanung

Die Ampel-Fraktion hatte bereits vorangegangen in den „Leitplanken“ festgelegt, dass Eigentümer:innen, die an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind oder werden, sich nicht mit der Umstellung auf eine Wärmepumpe befassen müssen. Es zeigte sich bereits in den vergangenen Wochen, dass Habeck Fernwärme als Alternative zur Wärmepumpe für Hausbesitzer in Betracht zieht. Nun sollen die Fraktionsspitzen vereinbart haben, dass funktionierende Gasheizungen selbst dann nicht ausgetauscht werden müssen, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt.

Ab 2029 sollen jedoch ein Anteil von 15 Prozent, ab 2035 ein Anteil von 30 Prozent und ab 2040 ein Anteil von 60 Prozent „grüne Gase“ in verbleibenden Gasheizungen eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Biogas oder Wasserstoff, die aus erneuerbaren Energien gewonnen werden.

Offiziell haben sich die Fraktionen zum Inhalt des Gesetzesentwurfes mit FDP und SPD noch nicht geäußert. Vizekanzler Robert Habeck sagte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung: „Es wäre jetzt wirklich ein grobes Foul, wenn ich die Details der sich abzeichnenden Einigung jetzt hier vortragen würde. Das würden die mir nicht verzeihen.“