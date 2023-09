E-Mobilität: LKW unter Strom

Von: Joachim Wille

Montagelinie für die Produktion von Elektro-Lkw beim Hersteller DAF Trucks. © picture alliance / ANP

Der Straßengüterverkehr wird künftig von Batterien angetrieben, aber dafür muss nun schnell ein Superladenetz ausgebaut werden.

Bei den Pkw kommt die E-Mobilität ins Rollen. Die Zulassungszahlen hierzulande sind in diesem Jahr deutlich angestiegen, inzwischen gibt es über eine Million Batterie-Pkw. Doch auch bei den Lkw zeichnet sich ab, dass die Ära des Verbrenners zu Ende geht. Immer mehr Hersteller entwickeln Batterie-Trucks als Alternative zum Dieselantrieb, und Fachleute erwarten, dass sie ab 2035 bei den Neuzulassungen Standard sein können. Die Dieselära fände ihr Ende – und 2045 könnte der Lkw-Verkehr klimaneutral sein.

Sie heißen „Daimler eActros“, „Renault Trucks E-Tech D“ oder „Volvo FH Electric“. Praktisch alle Lkw-Anbieter haben inzwischen auch „Stromer“ im Angebot, und zwar auch große 40-Tonner. Die Reichweiten der Fahrzeuge liegen bei vollgeladener Batterie meist bei 300 bis 400 Kilometer. Der US-Hersteller Tesla hat allerdings einen Truck, genannt „Semi“, entwickelt, der bis zu 800 Kilometer schaffen soll; Großserienproduktion frühestens ab Ende 2024.

Voraussetzung für einen schnellen Hochlauf der Lkw-Stromer ist freilich, dass ein bundesweit flächendeckendes und leistungsfähiges spezielles Ladenetz für schwere Nutzfahrzeuge aufgebaut wird. Dies sei die „wichtigste Stellschraube für den Erfolg der emissionsfreien Antriebe im Markt“, heißt es in einer neuen Untersuchung des Öko-Instituts. Gelingt das und wird mit Ökostrom „getankt“, könnten die CO2-Emissionen des Straßengüterverkehrs insbesondere nach dem Jahr 2030 deutlich sinken und 2045 die Null-Marke erreichen.

E-LKW rechnen sich für Speditionen

Das Forschungsinstitut hat, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, verschiedene Antriebstechnologien im Straßengüterverkehr bewertet, die eine Alternative zum Diesel sein können, und zwar mit Blick auf die technischen Potenziale und die Wirtschaftlichkeit. Ergebnis: Batterieelektrische Lkw haben in Zukunft Vorteile gegenüber den beiden weiteren möglichen E-Fahrzeugtypen, die ihren Strom entweder aus Wasserstoff – über Brennstoffzellen an Bord – oder aus Oberleitungen beziehen, die an Autobahnen gebaut werden könnten.

Brennstoffzellen-Lkw sind danach in der Gesamtkostenrechnung deutlich teurer als reine E-Lkw, vor allem, weil grüner Wasserstoff noch lange sehr teuer und knapp sein wird. Oberleitungs-Lkw hingegen wären auf Strecken begrenzt, an denen es eine solche Infrastruktur gibt. Das wiederum steht einer Elektrifizierung der gesamten Flotte im Wege.

Die Analyse zeigt laut der Studienautorin Katharina Göckeler zudem, dass sich die E-Lkw auch für die Speditionen rechnen werden. „Sobald die Lkw-Maut ab Dezember 2023 einen Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO2 erhebt, erzielen alle Nullemissionsfahrzeuge deutliche Kostenvorteile gegenüber konventionellen Diesel-Lkw“, erläutert sie. Klima und Umwelt profitieren laut der Untersuchung von der Umstellung deutlich. Hauptgrund: Fahren künftig alle Lkw mit Batteriestrom, sinkt der Energieverbrauch im Straßengüterverkehr deutlich. Dieser E-Antrieb ist nämlich im Betrieb deutlich effizienter als der Verbrennungsmotor. So wird laut der Modellrechnung 2045, also nach Ausmusterung aller Diesel-Lkw, für den Straßengüterverkehr ein Strombedarf von jährlich 110 Terawattstunden (TWh) entstehen. Heute liegt der Energieverbrauch bei 173 TWh pro Jahr.

Kritisch ist allerdings der Aufbau der Ladeinfrastruktur, die zusätzlich zum Ladesäulennetz für Pkw entstehen muss. Die Fachleute vom Öko-Institut schätzen, dass gut die Hälfte des Gesamtenergiebedarfs der Lkw vor Fahrtantritt im Depot in die Batterie geladen werden kann. Ein weiteres Viertel könne über Nacht an öffentlichen Nacht-Lade-Punkten, sogenannten Night-Charging-Systems (NCS), „getankt“ werden, um mehrtägige Touren abzudecken. Die übrige Energie müsse unterwegs, also während der Tour in den nach 4,5 Stunden Fahrzeit vorgeschriebenen Ruhepausen der Lkw-Fahrer, nachgeladen werden.

Hohe Ladeleistung erforderlich

Dafür ist dann aber eine sehr hohe Ladeleistung nötig, im sogenannten Megawatt-Charging-System (MCS), weil die Pausen nur 45 Minuten betragen und längere Standzeiten für die Speditionen zu hohe Kosten verursachen würden.

Expertin Göckeler betont: „Wir brauchen entlang des Autobahnnetzes rund 2000 MCS- und rund 40 000 NCS-Ladepunkte“. Trivial ist das nicht. Grund ist die hohe Stromleistung, die speziell für die MCS-Ladepunkte nötig ist. Um sie sicherstellen zu können, ist sogar ein Anschluss an das Hochspannungsnetz nötig. Zum Vergleich: Für MCS braucht es eine Leistung von etwa einem Megawatt (1000 Kilowatt, kW), während selbst die „Supercharger“ für E-Pkw „nur“ mit 250 kW arbeiten. Wobei die praktische Erfahrung zeigt, dass diese Maximalladeleistung hier oftmals nicht erreicht wird, wenn mehrere Fahrzeuge parallel laden. Göckeler fordert daher: „Die Planungen für den Aufbau eines stabilen Lkw-Ladenetzes müssen jetzt zeitnah starten“.

Die Chancen für einen baldigen Aufbau eines umfassenden Oberleitungsnetzes für Lkw an den Autobahnen schätzen die Fachleute des Öko-Instituts als eher gering ein. Diese Option, für die Lkw mit Stromabnehmern ausgerüstet wurden, wird seit 2019 auf drei Teststrecken in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein untersucht. Konzepte sahen vor, etwa ein Drittel des rund 13 300 Kilometer langen deutschen Autobahnnetzes – und damit die vielbefahrenen Haupttrassen – mit Oberleitungen auszurüsten. Die Lkw würden die kürzeren restlichen Strecken außerhalb des Netzes dann per unterwegs aufgeladener (kleinerer) Batterie bewältigen. Ein Kilometer Oberleitung auf der rechten Autobahnspur kostete etwa bei der Teststrecke an der A5 zwischen Frankfurt/Main und Darmstadt rund 1,3 Millionen Euro.

„Das Konzept Oberleitung ist grundsätzlich gut“, sagte der Co-Autor der aktuellen Untersuchung, Florian Hacker, dazu der Frankfurter Rundschau. Allerdings habe die Batterietechnik in jüngster Zeit so große Fortschritte gemacht, dass batterieelektrische Lkw immer attraktiver würden. „Die Dynamik in der Branche für eine Komplettumstellung der Lkw-Flotte auf diese Technologie ist groß“, meinte Hacker. Einen ähnlichen Druck seitens der Industrie, ein Oberleitungsnetz an den Autobahnen zu bauen, gebe es derzeit nicht. „Ich glaube daher nicht, dass ein solches Netz schnell kommen wird.“