Mit jedem Einkauf helfen

Von: Antje Mathez

Teilen

Mit jeder Kartenzahlung Gutes tun? Share und ING Deutschland wollen es möglich machen. © Imago

Die Social-Impact-Marke Share legt mit dem Bankhaus ING Deutschland ein neues Konto auf. Das Ziel: Gutes tun.

Können Kartenzahlungen helfen, die Welt gerechter zu machen? Die Social-Impact-Marke Share und die ING Deutschland glauben daran und haben ein neues Girokontomodell vorgestellt, das es ermöglichen soll, ohne Mehraufwand Gutes zu tun.

Statt wie bislang über den Verkauf verschiedener Produkte – inzwischen sind es mehr als 120 - eine vergleichbare Hilfeleistung einem Menschen in Not zukommen zu lassen, geht Share nun einen Schritt weiter. „Wir machen neben Produkten auch den Kauf-akt selbst sozial“, sagte Ben Unterkofler, Co-Gründer von Share, am Montag vor Journalist:innen. „2021 zahlte jede und jeder Deutsche durchschnittlich 100-mal mit Karte. Das sind potenziell 6,7 Milliarden Kartenzahlungen jährlich, Tendenz steigend. Man stelle sich vor, jede dieser Kartenzahlungen würde Gutes bewirken.“

Und so könnte es gehen: Das Konto mit Namen Future bei der ING bietet Kund:innen die Möglichkeit, aus vorab geprüften Förderprojekten auszuwählen. Acht solcher Projekte werden zum Start des Girokontos angeboten. So kann man etwa Schulmahlzeiten in Afghanistan und Malawi unterstützen, Nothilfe für Mahlzeiten in der Ukraine oder Somalia leisten oder einen Beitrag zur Wiederaufforstung Haitis.

Die Unterstützung der Projekte setzt sich zusammen aus der Zahlung von monatlich einem Euro durch die ING an das ausgewählte Projekt sowie der optionalen Funktion „Aufrunden“ bei Zahlungen mit der ING Visa Card und der Girocard. Zudem verpflichtet sich die Bank zur ausschließlich nachhaltigen Verwendung der Kontoeinlagen. Grundlage für die Einlagenverwendung sind eigens für das Konto entwickelte Nachhaltigkeitskriterien, die die UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Banking berücksichtigen.