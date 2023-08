Superbatterie „Shenxing“: Fast schneller als tanken

E-Mobilität

Eine neue Batterie aus chinesischer Produktion verspricht kurze Ladezeiten und 700 Kilometer Reichweite – ein Gamechanger für E-Autos oder ein Zwischenschritt zum echten Durchbruch?

Reine Elektroautos werden zwar immer beliebter, in Deutschland gibt es davon inzwischen bereits über eine Million. Laut Umfragen wollen allerdings über 70 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer weiter einen Verbrenner fahren – vor allem wegen fehlender Reichweite der Stromer und einem Mangel an Ladesäulen. Eine neue Batterie des chinesischen Herstellers CATL könnte hier nun zum Gamechanger werden, wenn sich die angekündigten Leistungsdaten in der Praxis bewahrheiten: Damit wird das Laden fast so schnell wie das Sprittanken, und es werden große Reichweiten möglich.

Laut der Ankündigung des Herstellers soll der neuartige Akku Strom für bis zu 700 Kilometer Reichweite speichern können. Zudem soll es soll möglich sein, unter guten Temperaturbedingungen binnen zehn Minuten genug „Saft“ für 400 Kilometer zu laden. Bei den meisten herkömmlichen E-Autos dauert das Laden an Schnellladesäulen bis zu 80 Prozent der Kapazität 30 Minuten oder mehr. Das Model 3 von Tesla zum Beispiel schafft Strom für bis zu 275 Kilometer in 15 Minuten.

Die Massenproduktion des neuen Akkus soll bis Ende 2023 anlaufen

CATL (steht für „Contemporary Amperex Technology Co. Limited“) ist der größte Produzent von Batteriezellen für Pkw weltweit. Es wird geschätzt, dass seine Produkte in rund einem Drittel der E-Autos verbaut sind; unter anderem der Strom-Pkw-Pionier Tesla setzt sie ein. Das Unternehmen betreibt vier Werke in China, hat allerdings in diesem Jahr auch eines in Deutschland, nämlich in Arnstadt in Thüringen, eröffnet. Ein weiteres ist in Ungarn im Bau.

Der Konzern nennt die Lithium-Eisenphosphat-Batterie „Shenxing“, eine Wortkombination aus „schnell“ und „zugänglich“. CATL erwartet, dass durch sie ein Hauptargument gegen E-Autos künftig wegfällt und eine Ära des ultraschnellen Ladens eingeleitet wird. „Wir hoffen, dass Shenxing durch kontinuierliche Anstrengungen zur Verbesserung der Technologie und Senkung der Kosten zu einem Standardprodukt für jedes Elektrofahrzeug wird“, sagte der Technologiechef des E-Auto-Geschäfts des Unternehmens, Gao Huan, vorige Woche bei der Präsentation des neuen Batteriekonzepts. Die Massenproduktion des neuen Akkus soll bereits bis Ende 2023 anlaufen, E-Autos mit der neuen Batterie sollen im ersten Quartal 2024 am Markt erhältlich sein.

Der chinesische Konzern setzt bei der neuen Batterie auf die Lithium-Eisenphosphat-Technologie, nach der englischen Übersetzung kurz LFP genannt. Akkus dieser Bauart werden bisher zumeist in Einsteigermodellen eingesetzt, da sie vergleichsweise preiswert sind. In den meisten E-Autos finden sich dagegen Lithiumbatterien mit Nickel, Mangan und Cobalt (NCM), die grundsätzlich eine höhere Leistungsdichte ermöglichen und daher auch leistungsfähiger sind. Allerdings hat CATL die LFP-Technologie nach eigenen Angaben stark verbessert. Der „Shenxing“-Akku überschreite die bisherigen „Grenzen der Leistungsfähigkeit der LFP-Chemie“, so das Unternehmen.

Schnell laden auch bei winterlichen Temperaturen

Das schnelle Laden ist laut den Angaben in einem breiten Temperaturbereich möglich, die Temperatur werde so gesteuert, dass sie sich schnell auf den optimalen Betriebstemperaturbereich aufheize. Damit sei eine Aufladung auch bei winterlichen Außentemperaturen von minus zehn Grad bis 80 Prozent Kapazität in 30 Minuten drin. Das ist zwar dreimal so lange wie bei guten Bedingungen, doch im Vergleich mit anderen Akkus immer noch gut. E-Auto-Fahrer:innen kennen das Problem: Im Winter geht die Ladeleistung stark in den Keller. Als weitere Pluspunkte der LFP-Akkus stellt CATL heraus, sie seien sehr sicher und ermöglichten beim Fahren eine „kompromisslose Beschleunigungsleistung“ von null auf 100 auch bei kalter Witterung.

Ob die neuen Batterien tatsächlich ein Gamechanger sind und die Verbrenner stärker zurückdrängen als bisher, hängt natürlich auch davon ab, wie teuer sie sein werden. Die Stromspeicher machen bei E-Autos bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten aus, ein Preisrutsch könnte die Stromer für viele attraktiv machen. CATL zufolge sind die Rohstoffe für LFP-Akkus preiswerter als die für die Lithium-Ionen-Akkus. Wie groß der Vorteil ist und ob das Unternehmen ihn an die Autobauer weitergibt, ist aber unklar. Für die LFP-Technologie spricht auch, dass sie umweltfreundlicher ist, weil sie ohne die giftigen Schwermetalle Nickel und Kobalt auskommt.

Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hält die neue Batterie für eine „sehr interessante Entwicklung“. Der Akku entscheide eben über die Attraktivität von E-Autos durch Reichweite, Lebensdauer und Ladezeiten, zudem über Umweltfreundlichkeit und Brandgefahr. Die Chinesen seien bei der Batterieentwicklung führend. „Das müssen wir neidvoll zugestehen, wir brauchen hier die Nachhilfe aus China“, sagte Dudenhöfer der FR.

Ferdinand Dudenhöffer: Es geht noch preisgünstiger und umweltfreundlicher

Er verweist allerdings noch auf eine weitere Akkutechnik, die Natrium-Ionen-Batterie, die noch preisgünstiger und umweltfreundlicher herzustellen ist, weil sie ohne das knappe Lithium auskommt. Der CATL-Konkurrent BYD, ein weiterer chinesischer Hersteller, sei hier führend. Tatsächlich hat BYD unlängst auf der Automesse Schanghai das Modell Seagull vorgestellt, ein Stadtauto für umgerechnet 10 500 Euro und mit 300 Kilometer Reichweite. CATL sei mit seinen Ankündigungen immer sehr forsch, es komme aber auf die Umsetzung an, meinte Dudenhöffer.

Den echten Durchbruch in der Akkutechnik sieht der Autoexperte erst mit der sogenannten Feststoffbatterie gekommen, an der alle Hersteller arbeiten. Sie arbeitet, anders als bisherige Batterien, ohne flüssige Elektrolyte, erwärmt sich nicht so stark und hat eine hohe Speicherkapazität. Zudem werden superschnelle Ladezeiten erwartet. „Das bringt das E-Auto in eine neue Dimension“, sagt Dudenhöffer. „Der Hersteller, der damit als Erster auf den Markt kommt, hat gewonnen.“