Jeder dritte Rentner muss mit Mini-Rente auskommen

40 Jahre Rentenbeiträge gezahlt und trotzdem erhält man im Alter nur eine Mini-Rente. Davon können zahlreiche Rentner in Deutschland ein Lied singen - besonders viele davon in den neuen Bundesländern.

Frankfurt - Das Thema Rente polarisiert: Die einen freuen sich auf den Ruhestand oder genießen ihn bereits, die anderen fürchten eine zu geringe Rente - oder müssen bereits mit ihr auskommen. In Deutschland bekommen 2,4 Millionen Menschen, die mindestens 40 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, weniger als 1000 Euro Rente im Monat - das ist fast jeder dritte Rentner. Das berichtet die „Volksstimme“ unter Berufung auf eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch.

Mini-Rente: Viele Rentner in den neuen Bundesländern betroffen

Besonders betroffen sind davon vor allem die neuen Bundesländer, wie die Zahlen zeigen. Während in den alten Bundesländern 27,8 Prozent der Rentenempfänger, die mindestens 40 Jahre Rentenbeiträge gezahlt haben, weniger als 1000 Euro Rente im Monat erhalten, sind in den neuen Bundesländern deutlich mehr Rentner betroffen:

Mecklenburg-Vorpommern 42,96 % Thüringen 42,27 % Sachsen-Anhalt 41,82 % Sachsen 41,08 % Brandenburg 38,18 %

Rente unter 1000 Euro: Bartsch fordert „große Rentenreform“

Die Daten zeigen den Stand vom 31. Dezember 2018, aktuellere Daten liegen nicht vor. „Das sind alarmierende Zahlen“, zitiert die „Volksstimme“ Bartsch. Der fordert eine „große Rentenreform“. Die gesetzliche Rente müsse „den Lebensstandard der Bürger sichern und Armut im Alter verhindern“, so Bartsch weiter.

Hintergrund der niedrigen Renten: Wer nur in Teilzeit oder im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, hat geringere Beträge in die Rentenversicherung eingezahlt - und hat nun einen geringeren Rentenanspruch. Besonders stark betroffen ist davon Mecklenburg-Vorpommern. In dem Bundesland erhalten etwa 120.000 Rentner (42,96 Prozent) mit mindestens 40 Beitragsjahren weniger als 1000 Euro monatliche Rente, in Sachsen sind etwa 313.000 Rentner (41,08 Prozent) betroffen. Einige der Rentner könnten in Zukunft von der Grundrente profitieren, die zum Januar 2021 starten soll.

Rentenerhöhung könnte 2021 ausfallen - wegen Corona

Im Juli 2020 ist die Rente in den alten Bundesländern um 3,45 Prozent erhöht worden, in den neuen Bundesländern erhalten Rentner ab Juli 2020 4,20 Prozent mehr Rente. Das bedeutet, dass sich der Rentenwert von 33,05 Euro (alte Bundesländer) auf 34,19 Euro erhöht. In den neuen Bundesländern steigt er von 31,89 Euro auf 33,23 Euro an.

Der aktuelle Rentenwert in den neuen Bundesländern beträgt damit nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 97,2 Prozent des Westwerts. Im Jahr 2021 könnte die Rentenerhöhung angesichts der Corona-Krise jedoch ausfallen, befürchtet die Deutsche Rentenversicherung. (Von Tanja Banner)