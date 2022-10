Gas-Umlage sichern: Wie Mieterinnen und Mieter an die Einmalzahlung vom Staat kommen

Von: Lukas Zigo

Die Bundesregierung plant eine Einmalzahlung sowie eine Gaspreisbremse für das Jahr 2023. Was Mieterinnen und Mieter beachten müssen.

Berlin – Die viel diskutierte Gasumlage ist vom Tisch. An ihrer Stelle soll nun die Gaspreisbremse und Einmalzahlung treten. Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte „Doppelwumms“ soll im Frühjahr 2023 in Kraft treten. Zunächst aber soll der Staat die Abschlagszahlung der Gas- und Fernwärmekund:innen für den Monat Dezember 2022 übernehmen. Zumindest, wenn die Bundesregierung die Vorschläge der Experten-Kommission genau so umsetzt.

Die Gaspreisbremse wird für viele Verbraucherinnen und Verbraucher trotz Energiesparmaßnahmen zu spät kommen. Daher will der Staat den Dezember-Abschlag für private Kund:innen und kleine Firmen übernehmen – und zwar in Höhe des September-Abschlags. Gas- und Fernwärme-Kund:innen werden somit im Dezember keinen Abschlag zahlen müssen. Zu beachten ist, dass es sich dabei nur um den Abschlag handelt, nicht um die Kosten für den tatsächlichen Verbrauch. Hintergrund ist, dass die Kund:innen weiterhin zum Energiesparen angehalten werden.

Im Dezember übernimmt der Staat die Abschläge für Gas- und Fernwärmekunden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Gas-Umlage: Wie funktioniert die Einmalzahlung für Dezember 2022?

Tun muss man dafür als Mieterin oder Mieter zunächst nichts. Es geschieht automatisch und es wird kein Antrag benötigt. Als Kunde oder Kundin eines Versorgers oder der Stadtwerke zahlt man im Dezember keinen Abschlag für Gas oder Fernwärme. Diesen übernimmt der Staat direkt.

Für Mieterinnen und Mieter, die keinen direkten Vertrag mit dem Gasversorger haben, sondern das über die Nebenkostenabrechnung bezahlen, ist folgende Regelung vorgesehen: Vermieter von zentralbeheizten Mietshäusern sollen die Gutschrift von sich auf den Mieter umlegen. Dies soll im Zuge der Nebenkostenabrechnung geschehen.

Gas-Umlage: Wie hoch soll die Einmalzahlung ausfallen?

Die Höhe der Einmalzahlung soll auf Basis des Verbrauchs berechnet werden. Dabei wird die Abschlagszahlung vom September 2022 zugrunde gelegt. Es sei bewusst entschieden worden, einen Bezugspunkt in der Vergangenheit zu wählen. Verbraucher:innen sollen damit nicht ermutigt werden, ihren Verbrauch hinaufzutreiben, um mehr Unterstützung zu erhalten, erklärte die „Wirtschaftsweise“ und Co-Vorsitzende der Expertenkommission, Veronika Grimm.

Das Vergleichsportal Verivox hat hierzu ein Rechenbeispiel aufgestellt. Demnach liege die durchschnittliche Abschlagszahlung für ein Einfamilienhaus derzeit bei rund 342 Euro. Übernimmt der Staat eine Rate, würden die jährlichen Kosten von 4108 Euro auf 3766 Euro sinken. Das entspräche einer Entlastung von rund 8 Prozent. (lz)