Renten-Paradies Bulgarien – Auswanderin erzählt: „Hier bin ich endlich wieder Mensch“

Von: Patricia Huber

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner zieht es nach Bulgarien, wo das Leben günstiger ist. Ein Deutsch-Bulgare hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht.

Lozen – Geringe Renteneinkünfte und immer weiter steigende Preise machen vielen Seniorinnen und Senioren in Deutschland zu schaffen. Auch die hohen Mietkosten sorgen bei einigen Rentnerinnen und Rentnern für große Sorgen – oftmals ist am Ende des Monats kaum mehr Geld übrig. Daher spielen immer mehr Menschen mit dem Gedanken, im Alter noch auszuwandern. Denn oftmals sind die Lebenshaltungskosten in anderen Ländern deutlich günstiger. Manche Länder, wie beispielsweise Griechenland, locken sogar gezielt mit Steuervorteilen für Rentnerinnen und Rentner, wenn sie ihren Lebensabend dort verbringen.

Deutsche Nachbarschaft in Bulgarien: Rentnerinnen und Rentner wandern aus

Jetzt gibt es ein neues potenzielles Traumziel für den Ruhestand: Bulgarien. Dort ist das Leben noch deutlich günstiger – zumindest, wenn man eine deutsche Rente erhält. Somit zieht es immer mehr Rentnerinnen und Rentner in den Staat im Osten Europas. Und daraus hat sich auch ein Geschäftsmodell ergeben.

Auf seiner Website rentnerglück.de wirbt der Deutsch-Bulgare Yordan Milanov für das Auswanderer-Leben in Bulgarien. Das ganze macht er allerdings nicht ganz uneigennützig, denn er vermietet Häuser im Ort Lozen – und zwar gezielt an deutschsprachige Personen. Somit soll dort eine kleine Gemeinschaft entstehen. Für Auswanderer klingt das verlockend. Schließlich betrübt viele sicherlich die Angst vor dem Alleine sein und auch die fremde Sprache bereitet einigen Sorgen.

Mit Sprüchen wie „Raus aus der Armut, zurück ins Leben“, oder „Raus aus der schmalen Wohnung, rein in die Freiheit und die Natur“ wirbt Milanov für seine Auswanderer-Nachbarschaft. Tatsächlich sind die Preise auch wirklich verlockend – zumindest wenn man sie mit den Mietpreisen in deutschen Städten vergleich. So kann sich eine alleinstehende Person ein Haus ab 490 Euro mieten. Hinzu kommen die Kosten für Strom, Wasser und Internet in Höhe von 50 bis 95 Euro. Dazu gibt es noch einen Garten mit 1000 bis 2000 Quadratmetern Fläche.

Schnäppchen-Leben in Bulgarien: 590 Euro Miete für ein Haus

„In Deutschland fühlte ich mich von der Gesellschaft ausgegrenzt. Das Leben war einfach zu teuer. Hier in Bulgarien bin ich endlich wieder Mensch“, erzählt Carola Leue, die das Angebot von Milanov in Anspruch genommen hat, der Bild. Die 62-Jährige bezieht 1070 Euro Rente. In Deutschland sind ihr davon nur noch 180 Euro zum Leben geblieben. In Bulgarien lebt sie nun mit ihrem Bruder und bezahlt dort gemeinsam mit ihm nur 590 Euro Kaltmiete.

Aber auch das Leben ist dort günstiger. „Hier bekommen wir für 17 Euro ein tolles Essen im Restaurant. Das ist einfach eine ganz andere Lebensqualität“, so Leue gegenüber der Zeitung. Auf seiner Website macht Milanov klar, dass sein Angebot natürlich nicht nur für Rentner besteht – dennoch sind sie wohl die Hauptkunden des Vermieters.

Mit Auswanderern: Bulgare plant „kleines Deutschland“

Er tut alles dafür, dass sich die Auswanderer in seiner Gemeinschaft wohlfühlen. Dazu zählt auch die Unterstützung bei Behördengängen oder Arztbesuchen, wenn die Sprachbarriere zum Problem werden könnte. Er wirbt sogar damit, auch im Notfall zur Stelle zu sein, da er ausgebildeter Ersthelfer ist.

Insgesamt besitzt er zwölf Häuser. Sechs davon sind bereits vermietet – hauptsächlich an Rentner. „Ich möchte mein Heimatdorf wiederbeleben. Vielleicht entsteht ja ein kleines Deutschland hier in Ostbulgarien“, so Milanov gegenüber der Zeitung. (ph)