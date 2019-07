Menschenrechte: Miese Noten für deutsche Supermärkte

Kisten mit Fairtrade-Bananen werden in einem Supermarkt in Berlin transportiert.

Menschenrechte bei Discountern

von Hanna Gersmann schließen

Beim Oxfam-Check schneiden Aldi, Rewe, Edeka und andere schlecht ab. Im Gegensatz dazu ist die britische Konkurrenz vorne.

„Aldi, Du brichst uns das Herz!“ steht auf dem Plakat eines Mannes, der mit seinen Mitstreiterinnen vor dem Discounter protestiert. Der Vorwurf: Der Discounter verspricht zwar, sich zu bessern. Aber noch immer schuften Frauen für billige Weine auf südafrikanischen Traubenfeldern, ohne Verträge zu haben, der Willkür des Arbeitgebers ausgesetzt. Weiterhin hantieren Arbeiter auf Ananasplantagen in Costa Rica ohne Schutz mit giftigen Spritzmitteln. Eine Möglichkeit, ihre Rechte mit Hilfe von Gewerkschaften durchzusetzen, haben die Beschäftigten oft nicht. Jetzt ändert sich etwas, ein bisschen.

Hinter dem Protest – er fand bereits am Valentinstag statt – steckte die internationale Hilfsorganisation Oxfam, die an diesem Mittwoch den „Supermarkt-Check 2019“ veröffentlicht, der der FR vorab vorlag.

Darin heißt es, mehrere deutsche Ketten hätten „kleine Fortschritte in der Menschenrechtspolitik“ gemacht. Am besten schneidet dabei der Discounter Aldi Süd ab. Edeka liegt hingegen auf dem letzten Platz, auch im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz, wollte sich dazu aber noch nicht äußern.

Aldi Süd erreicht 19 von 100 möglichen Punkten

Die Oxfam-Experten haben die Geschäftspolitik von 16 der größten und am schnellsten wachsenden Supermärkte in Deutschland, in den USA, Großbritannien und in den Niederlanden analysiert – wie im vergangenen Jahr auch. Sie haben die Webseiten der Firmen durchforstet und öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet. Findet sich eine Grundsatzerklärung, die Menschenrechte zu achten? Fahren die Manager nach Costa Rica, um mit Gewerkschaftern zu reden, wie sich die Löhne der Ananaspflücker verbessern lassen? Fördern sie kleine bäuerliche Betriebe oder schützen sie Frauen vor Diskriminierungen, auch in Deutschland?

Ergebnis 2019: Aldi Süd erreicht 19 von 100 möglichen Punkten, im Jahr zuvor war es nur ein Punkt. Damit überholt der Discounter seine Konkurrenten Rewe (13 Punkte) und Lidl (neun Punkte). Edeka ist mit einem Punkt abgeschlagen. Aldi Nord liegt mit fünf Punkten ebenfalls im unteren Bereich und erklärte auf Anfrage der Frankfurter Rundschau: „Die Ergebnisse des aktuellen Oxfam-Supermarktchecks haben wir zur Kenntnis genommen und nehmen die hiermit verbundenen Vorwürfe sehr ernst.“

Deutschland: Niedrige Preise und ihren Kampf um Kunden

Am besten schneiden die britischen Supermärkte Tesco und Sainsbury’s ab. Tesco kümmert sich bei Zulieferern um existenzsichernde Löhne, berät sich dabei mit Gewerkschaften. Dahinter folgt die US-amerikanische Kette Walmart mit ihrem britischen Tochterunternehmen Asda. Wal-mart hat sich beispielsweise für ein Ende der Diskriminierung von Frauen ausgesprochen.

Indes sind die deutschen Supermärkte vor allem für eins berühmt – ihre niedrigen Preise und ihren Kampf um Kunden. Bestes Beispiel: Eigentlich wollte Lidl der erste Discounter sein, der nur noch Fairtrade-Bananen verkauft. Das verkündete er erst im Herbst vergangenen Jahres - und kassierte die Idee vor Kurzem wieder.

Auf Menschenrechte in den Lieferketten achten

„Sinkende Absätze, auch bedingt durch günstige Aktionspreise im Markt, haben uns letztlich nach über acht Monaten zu einer erweiterten Ausrichtung gezwungen“, erklärte Jan Bock, der den Einkauf von Lidl leitet. Die Fairtrade-Bananen kosten pro Kilo zehn bis zwanzig Cent mehr als das herkömmliche Pendant. Und die Konkurrenz, Aldi vor allem, konterte den Lidl-Vorstoß mit besonders günstigen Angeboten. Das Kilo gab es dort zeitweise für nicht einmal 90 Cent. Das ist weit weniger als man für Äpfel aus Deutschland nimmt. Den Preis für den Bananen-Wettstreit zahlen andere.

„Der Einfuhrpreis von Bananen in Deutschland ist zwischen 2015 und 2018 um 20 Prozent gefallen und liegt heute unter dem Preis von 2008“, erklärt Frank Braßel von Oxfam, der den Markt genau beobachtet. Er meint: „Immer mehr bleibt bei den Supermärkten, immer weniger bei den Menschen, die für unser Essen arbeiten.“ Das sei bei Tee, bei Krabben, bei vielen weltweit gehandelten Produkten genauso.

„Deutschland muss seine Unternehmen grundsätzlich verpflichten, einen Sorgfaltspflichtenplan aufzustellen, um die Menschenrechte in ihren Lieferketten zu achten“, fordert Franziska Humbert von Oxfam, die den Supermarktcheck erarbeitet hat. Wer dies nicht mache, solle im Schadensfall gegenüber den Betroffenen haften müssen. Die Oxfam-Leute werden weiter vor Supermärkten protestieren. „Wir sehen zwar konkrete Verbesserungen, aber umgerechnet in Schulnoten würde Aldi Süd derzeit mit mangelhaft abschneiden, alle anderen würden mit ungenügend durchfallen“, sagt Humbert.