Die EU und der Mercosur-Vertrag: Ein Abkommen für den Regenwald?

Von: Hannes Koch

Von der Leyen und Lula wollen enger zusammenarbeiten.

Ein Handelsvertrag zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika soll der Umwelt helfen. Fachleute fürchten den gegenteiligen Effekt.

Das Waldsterben in Deutschland war in den 1980er Jahren eine Ursache für das Erstarken der Grünen. Nun kämpft die Partei wieder um den Wald – jedoch steht jetzt Südamerika im Fokus. Wie hält sie es mit dem Schutz des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien oder des Gran Chaco in Argentinien und Paraguay? Das ist eine zentrale Frage in der Auseinandersetzung um das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Staatengemeinschaft des Mercosur.

Der Vertrag mit den Mercosur-Staaten, im Kern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, ist seit langem fertig, aber bisher nicht in Kraft. In den vergangenen Jahren wollte die EU den rechtslastigen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, und seine Politik der Abholzung großer Waldflächen nicht unterstützen.

EU hofft auf fortschrittliche Politik für den Regenwald unter Lula

„Jetzt haben wir aber eine andere Situation“, sagte der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling, als er am Montag eine Konferenz der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eröffnete.

Denn nun regiert in Brasilien der sozialdemokratische Präsident Inacio Lula da Silva. Auf parallele Fortschritte in Europa wies die Europa-Abgeordnete Anna Cavazzini (Grüne) hin. Die neue EU-Verordnung für „entwaldungsfreie Lieferketten“ verbietet beispielsweise den Import von Soja aus bestimmten Rodungsgebieten.

Deutlich sprach sich Franziska Brantner dafür aus, das Mercosur-Abkommen bald unter Dach und Fach zu bringen. „Lula will den Regenwald schützen“, sagte die grüne Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. „Wir müssen ein Interesse daran haben, ihn zu stärken.“ Die Gegenposition vertrat der brasilianische Klima-Wissenschaftler Carlos Rittl: Er warnte davor, dass Lula die Entwaldung zwar stoppen, die starke Opposition im brasilianischen Parlament sie aber vorantreiben wolle.

Der Konflikt ist dort wie hier seit Jahren im Gange. Einerseits soll das Abkommen die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Europa und Südamerika voranbringen, unter anderem Zölle senken. Dortige Unternehmen versprechen sich mehr Exporte unter anderem von Soja und Fleischprodukten nach Europa, hiesige Firmen wollen mehr Maschinen, Chemieprodukte und auch Pestizide in den Süden liefern. Und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen geopolitische Überlegungen hinzu: „Wir ordnen die Fäden unserer globalen Verflechtung neu“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock kürzlich, „wir wollen ein dichtes und nachhaltiges Netzwerk auch über den Atlantik spannen“.

Greenpeace fürchtet weitere Abholzung im Regenwald durch Mercosur

Die Umweltorganisation Greenpeace und ihre Mitstreiter:innen bezeichnet den Handelsvertrag dagegen als „Giftabkommen“. Soll heißen: Die europäische Chemieindustrie werde mehr Pestizide in die Mercosur-Staaten verkaufen, was dort die großflächige Landwirtschaft, etwa den Anbau von Soja und die Rinderhaltung begünstige. Dies führe zu weiterer Entwaldung – auch auf Kosten der indigenen Bevölkerung, die die ursprünglichen Wälder bewirtschaftet. Durchsetzbare Menschenrechte und Umweltstandards spielten in dem Vertrag kaum eine Rolle, so Greenpeace. Die grüne Heinrich-Böll-Stiftung – Gastgeber der Konferenz – teilt viele dieser Argumente. Auf ihrer Internetseite finden sich zahlreiche kritische Stellungnahmen.