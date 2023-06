Mehr Teilhabe am Finanzleben für kognitiv beeinträchtigte Menschen

Die Schufa veröffentlicht ihre Studie anlässlich der Special Olympics in Berlin. © IMAGO/GEPA pictures

Digitalisierung kann Menschen mit Behinderung beim Bezahlen helfen. Dafür braucht es laut einer Studie barrierefreie und reizarme Online-Angebote und eine leichter verständliche Sprache.Von Julian Rathgeber.

Für Menschen mit kognitiver Einschränkung erfordert die Teilhabe am Finanzleben sehr viel mehr Aufwand, Geduld und Einsatz als für andere. Die Digitalisierung des Finanzsystems bietet speziell für diese Personengruppe Chancen für mehr Teilhabe. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Wirtschaftsauskunftei Schufa in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Ipsos durchgeführt und am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Hintergrund der Studie ist die Partnerschaft der Schufa mit den Special Olympics, der größten Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und Mehrfach-Behinderung. Sie findet vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.

„Es gibt bislang kaum Erkenntnisse, wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ihre Teilhabe am Finanzleben selbst wahrnehmen. In der Forschung spielt diese Gruppe kaum eine Rolle – das haben wir geändert“, sagt Ole Schröder, Vorstandsmitglied der Schufa Holding. An der Studie haben 103 Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen teilgenommen. Im Zentrum stand die Frage, wie Menschen mit kognitiven Einschränkungen ihre Finanzen managen, wie sie einkaufen und zahlen, vor welchen Herausforderungen sie im Alltag stehen – und was ihnen hilft.

Weniger Stress im Internet

Laut Studie empfinden viele Befragte ihre finanzielle Situation als sehr angespannt. 38 Prozent der Befragten kommen schwer oder sehr schwer mit ihrem Einkommen zurecht. Bei vielen ist das Geld knapp, gleichzeitig können die Kosten zur Bewältigung des Alltags hoch sein – es fallen zum Beispiel Kosten für Betreuung oder Fahrdienste an. Für diese Menschen ist es essenziell, sich Geld in Budgets einzuteilen und damit eine Struktur für kurze Zeithorizonte zu erstellen. Dabei spielt Bargeld eine große Rolle oder auch Zahlungsmittel, die mit Guthaben aufladbar sind.

Das Internet ist für die Befragten ein wichtiger Ort, um ihre Einkäufe zu erledigen. Für einige ist es ein wichtiger Raum ohne sozialen Druck oder zu viele Reize, in dem sie Zeit und Ruhe haben, ihre Entscheidungen abgewogen zu treffen. Die genutzten Zahlungsmittel sind zahlreich, Paypal wird besonders häufig verwendet. Viele Studienteilnehmer:innen haben aber keinen vollen Zugang zu Bankkonten und sind von anderen Menschen abhängig – beispielsweise von ihren Eltern, den betreuenden Personen oder Berater:innen in Banken. Zusätzlich kann beim Online-Shopping und Online-Banking schnell die Sorge entstehen, Fehler zu machen, den Überblick zu verlieren oder etwas falsch zu verstehen. Einfache digitale Lösungen zur Übersicht oder Sicherheit bei Zahlungen, die besonders reizarm gestaltet sind, können Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen unterstützen.

Eine Herausforderung ist jedoch, dass Menschen mit kognitiver Einschränkung auf andere angewiesen bleiben und der eigene Handlungsradius zur finanziellen Teilhabe klein bleibt. Oft werden auch die Menschen nicht selbst, sondern eher die betreuenden Personen angesprochen. Kommunikation auf Augenhöhe und in einer leicht verständlichen Sprache kann laut Studie zu mehr Inklusion beitragen.