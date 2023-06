Mehr Rente ab 1. Juli: So erfahren Ruheständler, ob sie jetzt steuerpflichtig werden

Rentenerhöhung

Am 1. Juli 2023 gibt es eine Rentenerhöhung. Doch für viele Ruheständler bedeutet die Anhebung auch, dass sie damit künftig Steuern zahlen müssen.

Berlin – Endlich ist es soweit: Am 1. Juli 2023 wird die Rente wieder erhöht. Die Anpassung für 21 Millionen Rentner und Rentnerinnen beträgt im Westen 4,39 Prozent und im Osten 5,86 Prozent. Das ist eine deutliche Steigerung, die dazu beitragen soll, die hohe Inflationsrate abzufedern.

Für viele Rentner und Rentnerinnen ist die Erhöhung aber Fluch und Segen in einem: Zwar erhalten sie mehr Geld, müssen aber nun auch noch Steuern zahlen. Netto bleibt damit weniger.

Besteuerungsanteil bei Renten unterschiedlich

Um zu erfahren, ob man nun steuerpflichtig wird oder nicht, muss man wissen, wie viel Einkommen man im Jahr hat. Der Grundfreibetrag, bis zu dem man keine Steuern bezahlen muss, liegt aktuell bei 10.908 Euro. Wer diesen Betrag überschreitet, muss Steuern bezahlen.

Die Rente wird aber (noch) nicht voll versteuert. Bis 2040 steigt der Anteil, der versteuert werden muss, sukzessive auf 100 Prozent an. 2023 liegt der Besteuerungsanteil bei 83 Prozent. Rentner und Rentnerinnen, die in diesem Jahr in Rente gehen, müssen also auf 83 Prozent ihrer Rente Steuern bezahlen. Wie hoch der Besteuerungsanteil der jeweiligen Jahre ist, sehen Sie in dieser Tabelle:

Beispiel zur Veranschaulichung

Um das etwas komplizierte System nochmal zu veranschaulichen, haben wir hier ein Beispiel: Rentnerin Renate K. lebt in München und ist im Jahr 2020 in Rente gegangen. Sie erhält derzeit eine monatliche Bruttorente von 1100 Euro, was eine Jahresrente von 13.200 Euro ergibt. Davon muss sie 80 Prozent versteuern. Somit beträgt ihr steuerpflichtiger Rentenanteil vor der Rentenanpassung 10.560 Euro, wodurch sie keine Steuern bezahlen müsste. Durch die Rentenanpassung erhöht sich Renates Rente aber ab Juli auf 1148 Euro pro Monat. Das ergibt eine Jahresrente von 13.776 Euro und der steuerpflichtige Rentenanteil erhöht sich um 576 Euro auf 11.136 Euro. Somit muss die Rentnerin 228 Euro versteuern.

Es ist also nicht nur wichtig zu wissen, wie viel jährliches Einkommen man hat, sondern auch noch, wie hoch der eigene Besteuerungsanteil beträgt.

Plötzlich steuerpflichtig? Tausende Rentner zahlen ab 1. Juli Steuern.

Hinzu kommen dann noch weitere Ausgaben, die von der Steuer absetzbar sind und die Steuerlast weiter senken. Das können Beiträge zu Versicherungen, Krankenkassen, Werbungskosten und Spenden sein. Im Beispiel von Renate K. kann es also noch sehr gut sein, dass sie trotzdem am Ende keine Steuern zahlt.

