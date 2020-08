Mehr Kompetenzen für Pflegerinnen

Personalmangel im Gesundheitswesen

von Tim Szent-Ivanyi schließen

Die Grünen fordern, dass Ärztinnen und Ärzte einige Hoheitsrechte verlieren.

Angesichts des zunehmenden Personalmangels im Gesundheitswesen wollen die Grünen erreichen, dass Ärzte einen Teil ihrer Aufgaben an andere Gesundheitsberufe wie etwa Pflegekräfte abgeben. Die bestehende Aufgabenverteilung zwischen Medizinern und den nichtärztlichen Gesundheitsberufen sei überholt und müsse reformiert werden, heißt es in einem Bundestags-Antrag der Grünen-Fraktion, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Die unzeitgemäße Aufgabenverteilung in unserem Gesundheitswesen vermittelt die Illusion einer ärztlichen Allzuständigkeit, die andere Gesundheitsberufe in eine Assistenzrolle drängt“, schreiben die Autoren. Diese mindere die Attraktivität dieser Berufe und verschärfe somit den ohnehin bestehenden Fachkräftemangel. „Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und sich verändernder Ansprüche an die Gesundheitsversorgung ist diese traditionelle Aufgabenverteilung kaum aufrecht zu erhalten“. Nach Vorstellung der Grünen soll die Neuordnung in einem Allgemeinen Heilberufegesetz geregelt werden.

Die Debatte über die Übertragung von Aufgaben an nichtärztliches Personal wird bereits seit Jahren geführt. So wird unter anderem gefordert, dass Pflegekräfte auch chronische Wunden und Diabetespatienten versorgen oder bestimmte Infusionstherapien übernehmen dürfen. Ärzteverbände lehnen eine generelle Übertragung derartiger Aufgaben allerdings strikt ab.

In dem Antrag fordern die Grünen zudem den Aufbau von sogenannten Gesundheitsregionen, in denen die traditionellen Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung faktisch aufgehoben werden. In diesen Regionen – zum Beispiel in Landkreisen – sollen niedergelassene Ärzte, Kliniken, Therapeuten und andere Gesundheitsberufe eng kooperieren, um die medizinische Versorgung zu verbessern. Krankenkassen sollen höhere Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds bekommen, wenn sie für ihre Versicherten Verträge mit derartigen Netzwerken abschließen. Als Ziel formulieren die Grünen, dass bis 2025 mindestens zehn Prozent aller Versicherten – das wären etwa sieben Millionen Menschen – in entsprechenden Netzwerken versorgt werden.

Die Grünen-Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonther sagte, in dem starr nach Sektoren getrennten Gesundheitswesen komme es viel zu häufig zu Abstimmungsproblemen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern. Das gehe zulasten der Patientinnen und Patienten. „Für sie ist nicht entscheidend, wer wie von wem für eine Leistung vergütet wird, sondern ob sie gut versorgt sind“, sagte die Grünen-Politikerin. „Die Bundesregierung muss endlich wirksame Anreize setzen, um einen Aufbruch für mehr Vernetzung und eine vertiefte Zusammenarbeit in der Versorgung zu ermöglichen.“ Nicht zuletzt die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig verlässliche Versorgungsabläufe seien.