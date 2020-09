Wirecard-Skandal wird politisch aufgearbeitet

Untersuchungsausschuss

von Tim Szent-Ivanyi schließen

Lange haben sie gezögert, aber nun haben auch die Grünen ihre Zustimmung für eine umfassende parlamentarische Aufklärung des Skandals um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard gegeben.

Der Skandal um den inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard kann durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Nach wochenlangem Zögern stimmten nun auch die Grünen der Einsetzung dieses Gremiums zu. „Mit den bisherigen Instrumenten kommen wir hier nicht weiter“, sagte die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus am Dienstag nach einer zweitägigen Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses.

Linke und FDP, die sich bereits zuvor für einen Untersuchungsausschuss ausgesprochen hatten, begrüßten die Entscheidung. Die drei Parteien wollen nun zügig gemeinsam einen Untersuchungsauftrag formulieren, damit der Ausschuss bereits in der kommenden Woche eingesetzt werden kann.

Paus sagte, in der Sommerpause habe man versucht herauszufinden, wie Wirecard unter den Augen der staatlichen Aufsicht eine „beispiellose Bilanzbetrugsmaschine“ habe aufbauen können und wer dafür die politische Verantwortung trage. Das sei aber nicht gelungen. „Wir mussten stattdessen feststellen, dass die Bundesregierung mauert oder bestenfalls scheibchenweise informiert“, sagte sie. Keiner der Beteiligten sei bisher bereit gewesen, die Verantwortung für den größten Wirtschaftsskandal der Nachkriegsgeschichte zu übernehmen. Gleichzeitig habe man einen „echten Abgrund beim Thema Lobbyismus“ im Kanzleramt feststellen müssen, so die Grüne.

Auf die Frage, warum die Grünen so lange mit ihrer Entscheidung gewartet hätten, verwies Paus auf zahlreiche Erkenntnisse, die man trotz der mangelnden Mitarbeit der Regierung in den Sondersitzungen in der Sommerpause gesammelt habe. Immerhin habe man über 1000 Seiten Unterlagen von der Regierung bekommen. Diese Informationen und die ersten Befragungen von Zeugen würden nun dabei helfen, einen präzisen Untersuchungsauftrag zu formulieren. Ihr Kollege Danyal Bayaz betonte, ein Untersuchungsausschuss sei eine große Chance für den Finanzplatz Deutschland, Vertrauen zurückzugewinnen.

Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist die Zustimmung von 25 Prozent der Abgeordneten notwendig. Diese Quote erreichen jeweils drei der Oppositionsparteien. Die FDP hatte aber ausgeschlossen, für einen Ausschuss zu votieren, wenn man dabei auf die Stimmen der AfD angewiesen ist. Deshalb kam es auf die Entscheidung der Grünen an. Die Zeit für die Arbeit des U-Ausschusses ist knapp, da er vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 seine Arbeit abgeschlossen haben muss.

Der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren. Bereits vor 2019 hatte es Medienberichte über massive Unregelmäßigkeiten bei dem Unternehmen gegeben. Dennoch setzte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im September 2019 in China für Wirecard ein.

Obwohl ein Untersuchungsausschuss als das schärfste Schwert der Opposition gilt, zeigten sich Vertreter der Regierung offen für eine Einsetzung. Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach sagte am Dienstag, die Union werde sich dem nicht verweigern. Michelbach forderte allerdings insbesondere, die Versäumnisse der Finanzaufsicht Bafin aufzuklären, die im Verantwortungsbereich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) liegt.

„Die Bafin hat notwendiges Misstrauen gegenüber Wirecard vermissen lassen“, sagte Michelbach. Sie hätte frühzeitig mit einer Taskforce den Fall untersuchen müssen: „Damit hätte man größeren Schaden für Kleinaktionäre, Investoren und Gläubiger verhindern können.“