Megakonzerne: Muss denn Größe Sünde sein?

Von: Stephan Kaufmann

US-Präsident Joe Biden besucht im Oktober 2022 eine Fabrik des IT-Unternehmens IBM. Die USA kämpfen um die weltweite Technologieführerschaft. © Imago

Amazon und Tesla, Apple und Microsoft: Die Macht solcher Megafirmen nimmt immer stärker zu, vor allem in den USA. Das hat aber keineswegs nur negative Folgen, sagen Fachleute.

Riesenkonzerne wie Microsoft, Meta oder Alphabet legen derzeit sehr gute Geschäftszahlen vor. Die Großen wachsen immer weiter, und mit Wachstum nimmt ihre Macht zu. Seit langem schon betrachtet die Politik mit Sorge die steigende Konzentration von Geld und Einfluss bei Branchenführern. Gerade in den vergangenen Monaten scheinen die explodierenden Gewinne die Marktmacht einiger Großkonzerne zu belegen.

Doch gleichzeitig hat die US-Regierung in ihren Internet-, Chip- und Techkonzernen mächtige Waffen im laufenden Kampf um globale Technologieführerschaft mit China und Europa. Neue Untersuchungen belegen, dass es gerade die Großen sind, die durchschlagende Innovationen hervorbringen.

Insbesondere in den USA ist die Unternehmenskonzentration inzwischen höher als zu irgendeinem Zeitpunkt im vergangenen Jahrhundert, hat der „Economist“ errechnet. Das britische Wirtschaftsmagazin verfolgt die Entwicklung in 900 Sektoren der US-Ökonomie. Für Ende der Neunzigerjahre zählte es 65 Sektoren, in denen die vier größten Firmen einen Marktanteil von zwei Dritteln hatten. 2017 seien es bereits 97 Sektoren gewesen, so die Zeitung.

Der „Economist“ schaute sich auch den europäischen Markt an: In 73 Prozent der 700 Sektoren der europäischen Wirtschaft konnten die vier größten Firmen ihren Marktanteil seit den Neunzigern ausbauen. 2019 hatten in einem Viertel aller Branchen die vier Branchenführer einen Marktanteil von mehr als der Hälfte.

So groß sind die Großen gerade im Hightech-Bereich geworden, dass der US-Börsenbetreiber Nasdaq kürzlich die Gewichtungen in seinem Index Nasdaq-100 anpassen musste, um die Bedeutung der Riesenkonzerne zumindest im Index zu mindern. Im ersten Halbjahr 2023 war der Nasdaq-100 um 39 Prozent gestiegen, ganze 30 Prozentpunkte gingen dabei auf das Konto der großen sieben: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Gemeinsam kommen sie auf eine Marktkapitalisierung von rund 11,5 Billionen US-Dollar (10,5 Billionen Euro).

Für die US-Wirtschaft ist diese Machtkonzentration allerdings nicht unbedingt schädlich. Schließlich werden so Mittel akkumuliert, um den technischen Fortschritt voranzutreiben, unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz. 200 Milliarden Dollar investierten die fünf Hightech-Größen Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft im vergangenen Jahr in Forschung und Entwicklung. Das entsprach einem Viertel der gesamten Forschungsausgaben.

Damit sind die Großkonzerne auch politisch von Bedeutung. Denn die USA liefern sich ein Wettrennen insbesondere mit China um die globale Technologieführerschaft. Innovationen sollen nicht nur die US-Wirtschaft in Führung bringen, sie sind auch militärisch bedeutsam und können als Sanktionswaffen verwendet werden – Washington hat etwa die Ausfuhr von Hochleistungs-Chips an China stark reglementiert, um den Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen.

„Technologische Überlegenheit ist die Basis für wirtschaftliche Stärke, und wirtschaftliche Stärke ist die Basis für politische und militärische Macht“, erklärt Thiess Petersen, Senior Advisor der Bertelsmann-Stiftung. „Bleiben wir führend, werden wir von anderen weiter als Leuchtturm gesehen, dann hebt das direkt unser Ansehen in der Welt und lässt uns stärker werden“, so drückte es kürzlich US-Außenminister Anthony Blinken aus.

Hier spielen die Hightech-Riesen eine herausragende Rolle. In einer neuen Studie haben Forscher:innen der US-Zentralbank sowie der Universitäten Maryland und Princeton die Rolle der Megafirmen bei durchschlagenden Innovationen untersucht. Dazu berechneten sie den Anteil der Großen bei „neuartigen Patenten“, wobei „neuartig“ für die Entwicklung und Kombination technologischer Komponenten stehen soll, die so nie zuvor verwendet worden sind. Als Megafirmen bezeichnen die Forscher:innen die Top 50 Unternehmen des jeweiligen Jahres.

Das Ergebnis: Von den Achtzigerjahren bis zum Jahr 2000 nahm die Bedeutung der Megafirmen bei neuartigen Patenten ab, ihr Anteil sank von 16 Prozent auf etwa acht Prozent. Seitdem aber ist er sprunghaft angestiegen und hat wieder alte Höhen erreicht. Die Großen produzieren nicht nur mehr echte Innovationen als kleinere Unternehmen. Sie produzieren auch mehr Innovationen, sobald sie zu Megafirmen herangewachsen sind.

Megafirmen bringen gleichzeitig einen überproportional großen Anteil an „Hits“ hervor, also an neuartigen Patenten, die zu einer großen Anzahl von Folgepatenten führten. Ihr Anteil an den Patent-„Hits“ verdoppelte sich laut den Fachleuten von den Neunzigerjahren bis zum Zeitraum 2007 bis 2016 von 11,9 Prozent auf 21,2 Prozent. „Megafirmen spielen offensichtlich eine immer wichtigere Rolle bei der Generierung ganz neuer technologischer Entwicklungspfade“, so das Ergebnis der Wissenschaftler:innen.

Auffällig ist, dass die Bedeutung der Megafirmen bei Patenten in einem Zeitraum gewachsen ist, in dem Konzerne wie Google, Facebook, Apple und Amazon zu Riesen wurden. Dass die Hits der Megafirmen eine große Zahl an Folgepatenten auch kleinerer Firmen nach sich zieht, zeigt, dass die Großen ihre Innovationskraft nicht allein für sich reservieren können, sondern zur Ausbreitung von Neuerungen in der ganzen Ökonomie beitragen.

„Daraus ergeben sich wichtige Folgen für die Politik“, so die Forschenden. „Denn wenn Megafirmen Innovationen behindern, mag es eine Notwendigkeit für regulatorische Eingriffe geben. Sind diese Firmen dagegen der Schlüssel zu neuen technologischen Entwicklungspfaden, könnte dies nach hinten losgehen.“

Die US-Politik wird daher bei aller Sorge um die wachsende Macht der Großen eher vorsichtig mit ihnen umgehen.