Mega-Raffinerie für Nigeria

Künftig kann Nigeria sein Rohöl auch weiterverarbeiten. Die Benzinpreise steigen trotzdem.

Als alter Fuchs der Politik wusste Bola Tinubu, dass derart unpopuläre Entscheidungen entweder am Anfang einer Amtszeit getroffen werden – oder gar nicht. Also fügte der neue Präsident Nigerias schon in die Rede zu seiner Amtseinführung Ende Mai ein Sätzchen ein, das in dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas eine Revolution hätte auslösen können: „Die Benzinsubventionen sind Geschichte“, sagte der 71-Jährige lapidar – im vorab verteilten Redetext stand davon nichts.

Die Treibstoffstütze abzuschaffen hatten bereits mehrere Amtsvorgänger Tinubus versucht und waren alle gescheitert: Beim Versuch des Präsidenten Goodluck Jonathan vor elf Jahren kamen bei den ausgelösten Protesten Dutzende von Menschen ums Leben. Hastig zog Jonathan sein Vorhaben zurück: Seitdem warnen Fachleute vergebens, dass die Subvention des Benzinpreises den westafrikanischen Erdölstaat früher oder später ruinieren werden. Jeden Monat gibt Nigerias Regierung fast 900 Millionen Dollar aus, um den Benzinpreis bei 40 Cents zu halten. Im Budget der Regierung sind dafür allein für die erste Hälfte dieses Jahres zwölf Milliarden Dollar veranschlagt – 15 Prozent des gesamten Budgets. Für Bildung gibt Nigeria gut acht, für Gesundheit fünf Prozent aus.

Tinubus lapidares Sätzchen blieb nicht ohne Folgen: Vor den Tankstellen bildeten sich Kilometer lange Schlangen. Dass es nicht zu gewalttätigen Protesten kam, ist nicht zuletzt dem größten Gewerkschaftsbund des Landes, dem Nigeria Labour Congress zu verdanken. Der sagte nach einem Treffen mit der neuen Regierung seinen Generalstreik ab. Was bei den Gesprächen vereinbart wurde, ist nicht bekannt: Gewiss stand jedoch die Einweihung einer neuen Raffinerie, der größten Raffinerie Afrikas, auf der Tagesordnung. In ihr sollen täglich bald mehr als 100 Millionen Liter Benzin, Diesel, Petroleum und Kerosin aus Rohöl gewonnen werden.

Raffinerie in Nigeria: „Bedeutendstes Projekt seit Suezkanal“

„Afrikas bedeutendstes Projekt seit dem Bau des Suezkanals“, schwärmt Carlos Lopez, Ex-Generalsekretär der Wirtschaftskommission für Afrika: Die Inbetriebnahme der Anlage markiere einen Wendepunkt für Nigerias Ökonomie. Seit Jahrzehnten herrschte der absurden Umstand, dass einer der größten Erdölförderer Afrikas 80 Prozent seines Bedarfs an raffinierten Produkten importierten muss. Für den Import des Treibstoffs flossen im vergangenen Jahr mehr als 23 Milliarden Dollar aus den Land. Geld, das Afrikas größte Volkswirtschaft an vielen anderen Stellen brauchen könnte.

Die Beendigung des Wahnsinns setzte sich Aliko Dangote, die reichste Person Afrikas, zum Ziel. Der nigerianische Geschäftsmann, dessen Vermögen auf 13,5 Milliarden Dollar geschätzt wird, fasste schon vor zehn Jahren den Entschluss, seiner Heimat in Sachen Erdölveredelung auf die Beine zu helfen: Er erwarb in der außerhalb von Lagos gelegenen Freihandelszone Lekke ein 130 Fußballfelder großes Terrain, auf dem schließlich eine der größten Raffinerien der Welt entstand. Hatte Dangote als Kosten zunächst neun Milliarden Dollar veranschlagt, wurden über die Jahre mehr als 19 Milliarden daraus. Geplant war ursprünglich, dass der 2015 gewählte Präsident Muhammadu Buhari in einer seiner ersten Amtshandlungen das Mega-Projekt eröffnen sollte: Stattdessen tat er das als eine seiner letzten Amtshandlungen acht Jahre später.

Raffinerie in Nigeria könnte für 250.000 Jobs sorgen

Für seinen Nachfolger Bola Tinubu hätte es nicht besser laufen können. Wenn die Raffinerie Ende Juli ihren Betrieb aufnimmt, wird sie den Benzinpreis wenigstens etwas dämpfen können. Der ist nach der Aufhebung der Subventionen um mehr als das Doppelte angestiegenen. Ist die Anlage in voller Fahrt, wird sie im Alleingang mehr als den gesamten Bedarf Nigerias bedienen: Der Überschuss kann dann exportiert oder zum Aufbau einer neuen heimischen Industrie verwendet werden.

Alles in allem schaffe das Megaprojekt mehr als 250 000 direkte und indirekte Arbeitsplätze, rechnen Fachleute vor: Ein Aspekt, der bei der Entscheidung der Gewerkschaften, den Generalstreik abzusagen, gewiss eine Rolle gespielt hat. Ob sich die Raffinerie auch irgendwann für Nigerias Bevölkerung auszahlen wird, muss sich allerdings erst noch herausstellen.