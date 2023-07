Markt mit gebrauchten Elektroautos kommt nicht voran

Teilen

Auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt kommen Elektroautos nicht voran. © Marijan Murat/dpa

Der Anteil der Elektroautos auf dem Gebrauchtmarkt in Deutschland ist gering. Aber woran genau liegt das eigentlich?

Flensburg - Auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt kommen Elektroautos nicht voran. Ihr Anteil an den Besitzumschreibungen ist mit 1,25 Prozent im ersten Halbjahr sogar minimal gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken, wie aus Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Nimmt man nicht den Anteil sondern die reine Zahl, ist der Rückgang mit mehr als 10 Prozent auf 37.600 sogar deutlich.

Dass der Elektroautoanteil auf dem Gebrauchtmarkt sehr viel niedriger ist als auf dem Neuwagenmarkt, wo er im ersten Halbjahr knapp 16 Prozent erreichte, liegt vor allem daran, dass die reinen Stromer erst seit einigen Jahren in relevanten Stückzahlen verkauft werden. Für den Gebrauchtwagenmarkt kommt es eher auf den Bestand an - und dort machen Elektroautos trotz gestiegener Zahlen aktuell noch nicht einmal 3 Prozent aus. Zudem werden Fahrzeuge typischerweise erst nach einigen Jahren weiterverkauft - der für den Stromer-Gebrauchtmarkt relevante Bestand ist also noch kleiner.

Allerdings ist der Stromer-Anteil auf dem Gebrauchtmarkt längst nicht überall gleich: Am höchsten ist er in Schleswig-Holstein mit 1,6 sowie Bayern und Hamburg mit je 1,5 Prozent. Auch Niedersachsen mit 1,4 sowie Baden-Württemberg und Hessen mit je 1,3 Prozent liegen über dem deutschen Durchschnitt.

Etwas darunter liegen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, und Rheinland-Pfalz mit je knapp 1,2 Prozent. Gefolgt von Berlin und dem Saarland mit rund 1,0 Prozent. Thüringen kommt auf 0,9, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen auf 0,8 Prozent Bremen und Sachsen-Anhalt auf 0,7. dpa