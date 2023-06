„Man muss einfach irgendwo anfangen“

Für viele Unternehmen gehört es zum guten Ton, ihr Team als möglichst divers zu präsentieren. Während Image-Kampagnen selten halten was sie versprechen, wird eine Gruppe oft komplett übergangen: Angestellte aber auch Kundinnen und Kunden mit Behinderungen.

In Deutschland gibt es zwar gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise Schwerbehindertenquoten für Firmen, doch scheitert schon deren Umsetzung oft an fehlendem Bewusstsein, nicht nur innerhalb der Unternehmensführung, aber auch gesamtgesellschaftlich. Rhiannon Parker von „The Valuable 500“ spricht im FR-Interview darüber, wieso Inklusion kein rein soziales Projekt sein darf, sondern eher aus der Wirtschaftlichkeit heraus gedacht werden sollte.

Frau Parker, wenn Unternehmen von Diversität sprechen, geht es selten um Behinderung. Warum ist das so?

An erster Stelle ist es eine Unbehaglichkeit mit dem Thema oder mit der Identität selbst. Wir hören dann oft: Ist es überhaupt okay das Wort „behindert“ zu sagen? Es gibt ein paar bleibende Nachwirkungen des medizinischen Modells von Behinderung. Da gibt es diesen Glauben, aus irgendeinem Grund, dass behinderte Menschen weniger kompetent sind. Oder es fehlt am Verständnis, inwieweit eine Person mit Behinderung in der Firma zurecht kommen könnte. Das direkt anzusprechen ist schwierig. Also ist die Reaktion darauf: Das Thema lieber erst gar nicht angehen.

Bei „The Valuable 500“ wird Behinderung dagegen in den Mittelpunkt gerückt. Was verbindet all die unterschiedlichen Unternehmen, die Teil davon sind?

Es gibt im Moment eine Veränderung in dem was Unternehmen öffentlich preisgeben. In der Vergangenheit ging es da oft um Finanzbilanzen. Jetzt geht es aber auch darum, welchen Wert die Unternehmen zur Gesellschaft beitragen. Das kann auch Inklusion bedeuten. Wobei so etwas natürlich nicht einfach nur aus gutem Willen heraus passiert. Die Leute überlegen sich genau wie sie ihr Geld bei den Marken ausgeben, an die sie glauben. Unternehmen sehen das wiederum nicht als ein Entweder-Oder, ob sie profitabel sind oder für einen guten Zweck einstehen. Viel mehr sind sie genau deswegen profitabel, weil sie einen guten Zweck unterstützen oder weil sie etwas zur Gesellschaft beitragen. Die Unternehmen bei „The Valuable 500“ sind genau die, die sich diesem Prinzip verschrieben haben. Und es ist vollkommen egal, in welcher Phase sie sich dabei befinden. Es kann sein, dass sie sich erst gestern dafür entschieden haben oder schon seit Jahren so agieren.

Rhiannon Parker ist Chief Innovation Officer bei „The Valuable 500“. Ihre Schwerpunkte sind Mobilität, Reisen und Tourismus. Sie berät und unterstützt Firmen, die sich für eine inklusive Wirtschaft einsetzen wollen. The Valuable 500 ist ein Kollektiv von 500 Unternehmen in 41 Ländern. Ziel ist, die Arbeitswelt inklusiver zu gestalten und Behinderung zu thematisieren. Gegründet wurde die Initiative 2019, Mitglieder sind unter anderem Airbnb und Allianz. (alm/The Valuable 500) © The Valuable 500

Wie wird kontrolliert, ob das, was die Unternehmen in Sachen Inklusion machen, über leere Versprechungen hinausgeht?

Ein großer Schwerpunkt für uns sind Datenerhebungen. Wir haben beispielsweise ein Programm konzipiert, das automatisch die Tweets unserer 500 Firmen durchleuchtet. Dort wird überprüft, ob sie barrierefrei zugänglich sind. Wenn Firmen also beispielsweise am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung öffentlichkeitswirksam auftreten, ist das super. Aber wenn an den anderen 364 Tagen im Jahr nicht die tägliche Arbeit hineingesteckt wird, dann ist das rein performativ. Wir beobachten diese alltäglichen Daten genau, wenn wir mit Firmen arbeiten. Wir verurteilen sie dabei nicht oder stellen sie bloß. Aber wir nehmen sie in die Verantwortung und unterstützen sie, um sich zu verbessern.

Ein Teil dieser Arbeit sind auch sogenannte „C-Suite Stories“: Kurze Videos, in denen Führungskräfte ihre persönliche Verbindung zu Behinderungen schildern. Warum ist das wichtig?

Wenn sich Führungskräfte auf eine große Bühne stellen und über Behinderung reden, zeigen sie, dass es ihnen wichtig ist. Was dann passiert – einfach durch menschliches Verhalten – ist, dass deren Angestellte auch darüber nachdenken. Und weil behinderte Identitäten so komplex sind, gibt es dabei auch noch einen anderen wichtigen Aspekt: Wenn Führungskräfte offen und authentisch mit ihrer eigenen Behinderung oder der Behinderung von Menschen in ihrem Umfeld umgehen, dann führt das zu mehr Mut unter den Angestellten, diesen Aspekt von sich selbst preiszugeben. Und wir beobachten, dass viele Unternehmen ihre Angestellten bitten, verschiedenste Aspekte ihrer Identität zu zeigen, nicht nur die rund um eine Behinderung. Aber dazu sind Menschen nur bereit, wenn Vertrauen herrscht. Und wenn das Ganze ein fairer Tausch ist: Wenn ich also diesen sehr persönlichen, geschützten Aspekt von mir selbst teile, was wird mit dieser Information dann gemacht? Was wird dann getan, um meine Erfahrungen zu verbessern? Führungskräfte, die transparent damit umgehen, sind ein wichtiger Schritt, um diese Vertrauensbasis zu schaffen. Und der nächsten Generation von Arbeitskräften mit Behinderung zeigt es, dass es möglich ist Führungskraft und behindert zu sein.

In Deutschland geht es bei Barrierefreiheit oft um sichtbare Behinderungen, beispielsweise um Menschen, die einen Rollstuhl nutzen.

Das ist interessant, weil man oft hört: Wir haben gar keine behinderten Beschäftigten. Aber die Sache ist eben die: Die haben sie eben schon. Etwa 16 Prozent der Weltbevölkerung haben eine Behinderung. Die Unternehmen schaffen aber keine Atmosphäre, in der Menschen sich wohl fühlen, diesen Aspekt ihrer Identität zu offenbaren.

Ist das Ziel unsichtbare Behinderungen sichtbar zu machen?

Ja. Ich bin beispielsweise neurodivergent. Und für die neurodivergente Community kann eine Umgebung auch nicht zugänglich sein, wenn es um die Sinneseindrücke und deren Verarbeitung geht. Das gleiche Prinzip also wie ein Ort ohne Rampen oder weite Türen für Rollstuhlnutzer:innen. Also ja, es gibt da so eine Art Hyperfixierung auf diese Gruppe. Was man verstehen muss ist, die Gruppe der behinderten Menschen ist aber so viel diverser als das. Vor allem die junge Behinderten-Community hat einen Stolz entwickelt für diesen Aspekt ihrer Identität. Es ist für sie nicht mehr etwas, für das man sich schämen muss. Es ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Selbst. Was wir erlangen müssen, ist ein Verständnis eines sozialen Modells von Behinderung. Also weg kommen von dem Gedanken eines medizinischen Konstrukts. Wir müssen verstehen: Menschen fühlen sich nur behindert, wenn sie auf Schwierigkeiten oder Einschränkungen in der Gesellschaft stoßen. Sie fühlen sich nicht behindert, wenn diese Barrieren von der Gesellschaft beseitigt werden.

Wie gelingt Inklusion dann in der Praxis der Unternehmen?

Es muss darum gehen, um was es in Unternehmen immer schon gegangen ist: Produktivität, Profit, Logistik, Arbeitsabläufe. Hat einer der Angestellten eine Behinderung und möchte erfolgreich arbeiten, braucht er irgendeine Art von Hilfsmittel. Warum wird das dann zu einem Diversitäts-Thema oder einem Thema für das Personalwesen? Warum gilt das dann nicht einfach als Optimierung ihrer Performance oder Produktivität? Der Begriff „Hilfsmittel“ für den Arbeitsplatz macht meiner Meinung nach sowieso keinen Sinn. Es ist einfach eine Anpassung. Etwas was sie besser arbeiten lässt. Aber wir haben es so hin gedreht, dass es etwas ist was mit Inklusion zu tun hat oder Prozesse gleichberechtigt machen soll. Natürlich ist das das Mindeste was wir wollen. Aber wenn das in ein Diversitäts-Thema gemacht wird, wird es oft zu etwas was fast optional ist oder ein „nice-to-have“. Vielleicht braucht es insgesamt eine Veränderung dahingehend, dass Unternehmen ihre Angestellten individueller betrachten, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht.

Was würden Sie CEOs sagen, die behaupten es wäre zu kompliziert ihre Arbeitsplätze für alle zugänglich zu gestalten?

Man muss einfach irgendwo anfangen. Das bedeutet auch Konzepte, die überhaupt Fortschritte bringen über den Anspruch an Perfektion zu stellen. Was sind konkrete Dinge, die im Personalwesen gemacht werden können? Was in der Logistik und in den Betriebsabläufen? Es gibt sicherlich einfache Schritte die sofort gemacht werden können. Niemand erwartet, dass alles auf einmal gelöst werden kann. Und denken Sie auch daran: Wann haben Sie jemals eine Führungskraft gesehen, die in einem Raum vor Angestellten steht und sagt: So und so haben wir vor absichtlich 16 Prozent der Weltbevölkerung, also 16 Prozent unserer potenziellen Kund:innen, auszuschließen. So etwas gibt es eigentlich nicht, aber es ist das was de facto passiert. Wenn Führungskräfte die ökonomische Notwendigkeit für Inklusion verstehen, wirkt das sehr motivierend.

Inklusion ist also eine wirtschaftliche Entscheidung?

Schauen Sie sich den Fachkräftemangel überall an. Es gibt Unternehmen, die sich den Kopf darüber zerbrechen, wie sie loyale, innovative und belastbare Arbeitskräfte finden können. Und all das während die Gruppe der behinderten Menschen direkt vor ihrer Nase ist. Das lässt sich zurückführen auf die Grundprinzipien von Wirtschaftlichkeit: Wenn die globale Behinderten-Community als gleichgestellte Kandidat:innen in der Suche nach Arbeitskräften eingebunden werden, macht es einfach Sinn für das Geschäft.

Was ist das ideale Ziel innerhalb dieser Denkweise?

Das lässt sich an einem Beispiel festmachen. Denken wir an die Tourismusindustrie und wie ein Hotelzimmer barrierefrei gestaltet werden kann: Das kann so viele unterschiedliche Dinge bedeuten. Für die blinde Community bedeutet das etwas komplett anderes als für Rollstuhlnutzer:innen oder für jemandem mit einer unsichtbaren Behinderung. Aber in einer idealen Welt, wäre Zugänge für verschiedenste Gruppen möglich zu machen, kein Merkmal für behinderte Menschen oder eine Merkmal für Barrierefreiheit. Es wäre einfach nur ein Merkmal. Und was dann passiert ist, dass es am Ende Leuten nutzt, bei denen wir gar nicht bedacht haben, dass sie auch davon profitieren könnten. Auf die Zukunft allgemein bezogen, heißt das: Es wäre idealerweise eine Zukunft, in der diese universellen Prinzipien in der Geschäftswelt verankert sind. Diese einzubeziehen würde einfach zum normalen Geschäft gehören. Und nicht etwas sein, was aufregend oder besonders wäre oder etwas was man überhaupt besprechen muss. Sie wären einfach da.