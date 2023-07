Lukrativer Online-Handel: „About you“-Kundschaft wird aktiver

Teilen

About you ist eine Tochter der Otto Gruppe und seit 2014 aktiv. © IMAGO/Zoonar

Der Online-Händler konnte im ersten Quartal dieses Jahres seinen Umsatz steigern. Grund dafür sind vor allem Einsparungen in der Logistik und beim Personal. Von Selma Oestringer.

Der Hamburger Online-Modehändler About You hat im ersten Geschäftsquartal überraschend Gewinn erzielt und rutscht operativ in die schwarzen Zahlen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den Monaten März bis Mai auf 4,2 Millionen Euro im Gegensatz zu einem operativen Verlust von 28,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auch die Jahresprognose für ein Umsatzplus von eins bis elf Prozent konnte bestätigt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Grund für den frühen Überschritt der Gewinnschwelle seien die im vergangenen Oktober angekündigten Sparmaßnahmen des Unternehmens gewesen. „Durch frühzeitige strategische und operative Maßnahmen konnten wir unsere Lagerbestände, die Logistik sowie die Marketing- und Personalplanung weiter optimieren“, so Tarek Müller, Mitgründer und Vorstand der About You Holding SE.

Indessen verbesserte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr marginal um 0,6 Prozent und stagniert mit 507,1 Millionen Euro beinahe auf dem Vorjahresniveau. Die Zahl der aktiven Kund:innen steigerte sich leicht und liegt bei 12,8 Millionen, ein Plus von 8,6 Prozent. Inflation, unklare Wirtschaftsaussichten und gedämpfte Kauflaune stellten auch die Online-Modebranche zuletzt vor erschwerte Bedingungen.

About You wurde 2014 als Tochtergesellschaft der Otto Gruppe gegründet und ist eine der am schnellsten wachsenden Modeplattformen Europas.