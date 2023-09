Harald Lesch: IAA ist „viel Zirkus“

Von: Maximilian Arnhold

Teilen

VW am Münchner Odeonsplatz: Der Autor, Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch kritisiert mit Blick auf die Klimakrise die Ausstellung IAA und die Automobilindustrie. © Maximilian Arnhold/Montage FR

Astrophysiker Harald Lesch fordert den Abbau von Subventionen im Verkehrssektor und ein Umdenken beim Auto als Statussymbol.

Der Münchner Astrophysiker Harald Lesch hat das Verhalten rund um die Automesse IAA Mobility, die noch bis zum Sonntag in der Stadt läuft, mit einem „Zirkus“ verglichen. Er müsse bei solchen Veranstaltungen immer an die Festivitäten im späten Rom denken, wo Menschen kostümiert durch die Straßen liefen. Alle seien begeistert über Brot und Spiele, wüssten aber im Grunde, dass es so nicht weitergehe. „Aber solange der Tanz auf dem Vulkan möglich ist, so lange tanzen wir noch“, sagte der TV-Moderator („Terra X“) der Frankfurter Rundschau.

Die IAA sei ein wichtiger Platz, um über die Zukunft der Mobilität zu sprechen, findet Lesch. Es werde jedoch nicht ernsthaft darüber gesprochen, was das Auto anrichte. Der Individualverkehr gerate immer mehr an Grenzen, so der Wissenschaftler. „Es gibt schlicht viel zu viele Autos.“ Die Art und Weise der Präsentation der Autoshow sei „ziemlich viel Zirkus“.

Die Innenstadt wird zum Autohaus: Messestände am Wittelsbacherplatz in München. © Maximilian Arnhold

Lesch ist an diesem Tag mit dem Fahrrad am Münchner Odeonsplatz unterwegs. Dort haben die Automobilunternehmen im sogenannten „Open Space“ für die Öffentlichkeit zugängliche Messestände aufgebaut.

Lesch: Auto als „Gebrauchsgegenstand“ betrachten

Bis heute habe man es nicht geschafft, aus dem Auto etwas anderes zu machen als ein Statussymbol. Die deutsche Automobilindustrie spiele als Lobby in der Politik eine wichtige Rolle. Stattdessen verlangt Lesch, das Auto „als Gebrauchsgegenstand“ wahrzunehmen und zu teilen, was zu weniger Stau und Feinstaubbelastung führe.

Lesch fordert die Bundesregierung auf, klima- und umweltschädliche Subventionen im Verkehrsbereich abzubauen. Flugbenzin, aber auch Diesel und Dienstwagen würden jährlich mit bis zu 65 Milliarden Euro subventioniert. „Und auf der anderen Seite versuchen wir, all die Schäden, die diese Technologien verursachen, dann wiederum subventioniert irgendwie abzufedern. Mehr Irrsinn ist nicht möglich.“ Metaphorisch gesprochen stünde man an einer Tür, zöge und drücke gleichzeitig.

Der Uni-Professor plädiert dafür, das Freiheitsverständnis zu erweitern. Die Gesellschaft müsse den Begriff nicht nur als individuelle Bewegungsfreiheit sehen, sondern als künftige Freiheit auf ihre Kinder übertragen.