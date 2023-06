Leben in Möglichkeiten

Von: Marcel Schütz

Ein von künstlicher Intelligenz generiertes Bild zweier Cyborgs. © Imago/Mario Aurich

Wie künstliche Intelligenz uns zum Nachdenken bringt.

KI ist nicht vom Himmel gefallen, viele Jahrzehnte Forschung liegen zurück. Doch scheint eine neue Stufe erklommen. Fachleute halten es ohnehin für nicht abwegig, dass einmal gar bewusstseinsähnliche Formen erreichbar sind. Wann? Wer weiß. Die Technikgeschichte lehrt uns ein Denken in Möglichkeiten.

Das alles sich vorzustellen, fällt nicht leicht. Wie herausfordernd ist es schon, nur über das humane Bewusstsein zu reflektieren. Unser Bewusstsein und unsere Intelligenz, so wenig man davon gewöhnlich im Detail weiß, gelten so selbstverständlich wie einzigartig. Das zu hinterfragen, führt an Grenzen des Verstands.

Fern dieser Höhenflüge drängen sich in den Niederungen der Gegenwart ganz handwerkliche Fragen auf. Einerseits verblüfft die rasche Verfeinerung von Text-, Bild- und Ton-generierender KI, der Robotik und autonomen Systeme, andererseits gewinnen im Zuge dessen regulatorische und ethische Belange an Relevanz.

Zwischen Recht und Ethik gilt es die konkrete Umsetzung unter die Lupe zu nehmen, die Schnittstellen der Mensch-Maschine-Interaktion. Bei den neuen Chatbots können wir bisher wenig über die Auswirkungen innerhalb unserer vielfältigen Organisations- und Arbeitsstrukturen sagen. Dies nährt Spekulation und Sorge. Wir wissen schlicht noch nicht, welche Folgen sich für Arbeitsqualität, Organisationskultur und Zeitgestaltung ergeben.

Hier kommt spannende Forschung ins Spiel, wenn sie die Umsetzung in verschiedenen Betrieben durch Beobachtung und Gespräche tiefgründig begleitet, technisch gekoppelte Arbeitsprozesse situationsgerecht erfasst und ihre Erkenntnisse, auch fürs organisatorische Lernen, präsentiert.

KI birgt viel interdisziplinären Reiz. Gemeinsam sieht man mehr. Die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine finden folglich Entsprechung in jenen zwischen Informatik und Philosophie, Natur- und Sozialwissenschaften. Übersetzungen, Denkanstöße, Analogien und Metaphern helfen Forscher:innen bei ihrer Verständigung und der Vermittlung in die Öffentlichkeit.

Es ist ein erfrischender Nebeneffekt, dass mit der künstlichen Intelligenz auch unsere eigene gefordert wird. Technische Evolution ist in soziale eingebettet. Wenn das so bleibt, müssen wir uns vielleicht doch nicht davor ängstigen, was in Zukunft weiter zu überraschen und erstaunen vermag.

Der Autor ist Professor für Organisation und Management an der Northern Business School Hamburg.