FR-Forum: Junge Generation fragt nach Hessens globaler Verantwortung

Von: Tobias Schwab

Schülerinnen und Schüler sowie junge Menschen mit migrantischem Hintergrund fragen die Politik: Wie engagiert sich Hessen in der Entwicklungszusammenarbeit, im fairen Handel, bei der Integration von Menschen aus dem globalen Süden?

Die junge Generation will es von Landtagskandidatinnen und -kandidatinnen wissen: Wird Hessen seiner globalen Verantwortung gerecht? Wie engagiert sich das Bundesland in der Entwicklungszusammenarbeit, für den fairen Handel und bei der Integration von Menschen aus dem globalen Süden?

Um diese Fragen geht es bei einem Forum zur Landtagswahl, zu dem die Frankfurter Rundschau, die Katholische Akademie Rabanus Maurus und das Entwicklungspolitische Netzwerk Hessen (EPN) für Mittwoch, 13. September, 19 Uhr, in das Haus am Dom, Domplatz 3, in Frankfurt einladen. Den Fragen von Schüler:innen des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums und jungen Leuten aus migrantischen Netzwerken stellen sich

Stephan Grüger (SPD),

Isabel Schnitzler (FDP),

Miriam Dahlke (Grüne),

Dirk Bamberger (CDU) und

Jan Schalauske (Linke).

Allesamt kandidieren zur Wahl am 8. Oktober für den hessischen Landtag.

Die Diskussion moderiert Tobias Schwab, Ressortleiter Wirtschaft der Frankfurter Rundschau.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Weltladen in Frankfurt: In zahlreichen hessischen Kommunen gibt es Geschäfte, die fair gehandelte Produkte anbieten. © Renate Hoyer

Hessen hat sich mit den im Jahr 2018 verabschiedeten Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDGs) bekannt.

Die Leitlinien verstehen Entwicklungszusammenarbeit als „Partnerschaft auf Augenhöhe“ und als Aufgabe, die Welt für heutige und künftige Generationen nachhaltig, zukunftsfähig und gerechter zu gestalten. Dabei solle auch das bürgerschaftliche Engagement der entwicklungspolitisch aktiven Zivilgesellschaft gestärkt werden.

