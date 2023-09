Kultlatsche an die Börse

Von: Frank-Thomas Wenzel

Schlange stehen vor der Birkenstock-Filiale Düsseldorf. © Michael Gstettenbauer/Imago

Birkenstock begibt sich voraussichtlich im Oktober aufs Parkett

Die illustre Liste ist lang: Apple-Gründer Steve Jobs hat sie getragen, das Super-Model Kate Moss auch oder der Hollywoodstar Frances McDormand (in Knallgelb bei den Oscars 2019). Gemeint ist Birkenstock. Jetzt geht die Sandale – in den 1980ern Erkennungszeichen der Friedens- und Ökobewegten – an in die Börse. Noch in dieser Woche soll der Terminplan für das erste öffentliche Angebot (IPO – Initial Public Offering) bekannt gegeben werden.

Ob Bernard Arnault auch die Gesundheitsschlappen gelegentlich trägt, ist nicht überliefert. Aber die jüngsten Erfolge von Birkenstock gehen in jedem Fall auf seine Kappe. Er kontrolliert das Unternehmen aus Linz am Rhein seit rund zwei Jahren. Der Multi-Milliardär ist der Gründer und Chef der Luxusgruppe LVMH – das ist das mit Abstand das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Europa. „L Catterton“, der Finanzinvestor des Konzerns, hält seit 2021 knapp zwei Drittel der Anteile. Weitere 20 Prozent liegen bei Financière Agache. Das ist die private Investmentgesellschaft der Familie Arnault. Die übrigen Anteile sind im Besitz des Managements und der Familie Birkenstock, der das Unternehmen über viele Generationen allein gehörte.

Arnault hat das Potenzial erkannt. Birkenstocks sind das Gegenteil von Stöckelschuhen. Und genau das nutzte der Designer Marc Jacobs quasi als Provokation, als er 1993 bei der Präsentation einer neuen Kollektion das Model Tyra Banks mit den Sandalen aus Deutschland auf den Laufsteg schickte. Nach Ansicht von Modefachleuten war das für Birkenstock der Durchbruch.

Heute ist es mehr je angesagt, sich mit der anatomisch geformten Innensohle am Fuß zu beinahe jeder Gelegenheit zu zeigen. Arnaults Leute sorgten nach der Übernahme für eine Marketing-Offensive, die auch vorm Product-Placement nicht halt macht. Wie es im Barbie-Film gerade betrieben wird. Dort hat Barbie, gespielt von Margot Robbie, die Wahl: Entweder Pumps mit extrem hohen Hacken oder ein Paar Birkenstocks. Das entsprechende Modell (Arizona, natürlich in Rosa) war in den vergangenen Wochen schwer zu kriegen.

Arnault kaufte Birkenstock einst für geschätzte 4,7 Milliarden Dollar. Heute soll die Marke mindestens acht Milliarden Dollar, vielleicht sogar zehn oder elf Milliarden wert sein. Denn Birkenstock wird nicht in die Kategorie orthopädische Schuhe, sondern in die „High-Fashion-“ und Lifestyle-Liga eingeordnet. In der jüngeren Vergangenheit wurden einige Kooperationen mit sündhaft teuren Modemarken wie Dior, Givenchy oder Céline vereinbart, die ebenfalls zum LVMH-Konzern gehören. Für dieses Umfeld gibt es von Börsianer:innen einen Bonus, weil die Renditen hier besonders hoch sind.

Über die Pläne eines Börsengangs in New York gibt es seit geraumer Zeit viele Spekulationen. Im Juli berichtete zunächst der Finanznachrichtendienst Bloomberg darüber. Ende September soll laut Handelsblatt nun die Preisspanne für die Aktien bekanntgegeben und der Börsenprospekt vorgelegt werden. Der erste Handelstag sei für die zweite Oktoberwoche geplant. Birkenstock will sich nicht zu diesem Thema äußern.

Für Arnault geht es mit dem IPO offenbar nicht primär darum, Kasse zu machen. Nur zehn bis 15 Prozent der Anteile kommen auf den Markt. Ziel scheint zu sein, Geld für eine weitere Expansion einzusammeln – mit dem Schwerpunkt Nordamerika.