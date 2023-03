Eine hohe Rente im Alter? So sind 3000 Euro möglich

Von: Dennis Fischer

Eine Rente, die über 3.000 Euro liegt, ist in Deutschland sehr selten. Aber unmöglich ist es nicht. Nur die Hürden sind extrem hoch.

Frankfurt am Main - In Deutschland haben es Rentner schwer, gesetzliche Alterseinkünfte von mehr als 3.000 Euro zu bekommen. Das hat die FAZ berechnet. Demnach bekommen lediglich 50 Rentner in Deutschland eine Rente von mehr als 3.000 Euro - gesetzlich wohlgemerkt.

Die Deutsche Rentenversicherung wollte das auf Nachfrage nicht bestätigen, schreibt das Blatt weiter. Aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung gehe nur hervor, dass es bei 50 Fällen sehr wahrscheinlich sei, dass sie mehr als 3.000 Euro Rente haben. Die offizielle Staffelung der Rentenversicherung geht nur bis 2.400 Euro im Monat. Wie viel der höchstbeziehende Rentner in Deutschland bekommt, mag die Versicherung nicht sagen.



„Wohl aber, dass derzeit nur 0,6 Prozent der Rentner mehr als 2.400 Euro Auszahlbetrag im Monat haben. Also einer von 160. Und da sind Steuern und Krankenversicherung noch nicht einmal abgezogen“, heißt es weiter.

Wie kommt man auf 3.000 Euro Rente?

Und wie berechnet sich die Rente? Nun, in diesem Jahr für rund 43.000 Euro Bruttojahreseinkommen – das ist das deutsche „Durchschnittsentgelt“ – einen Entgeltpunkt. Der ist aktuell rund 36 Euro Rente wert

Beiträge eingezogen werden bis zu einem Jahreseinkommen von 87.600 Euro im Jahr (umgerechnet 7300 Euro im Monat). Wer das schafft, bekommt gut zwei Entgeltpunkte pro Jahr. Wer 45 Jahre immer an der Obergrenze verdient hat, kommt auf gut 90 Entgeltpunkte und damit mehr als 3200 Euro Rente.

Dass die gesetzliche Rentenversicherung eine verlässliche Absicherung fürs Alter sei, sagte unlängst DRV-Präsidentin Gundula Roßbach im Interview mit dem Münchner Merkur. Ob sie im Einzelfall reiche, hänge immer davon ab, wie gut die eigene Vorsorge in den drei Säulen gesetzliche, betriebliche und private Rentenversicherung insgesamt aufgestellt sei. „Damit da jeder einen guten Überblick für sich selbst gewinnen kann, bieten wir ab Sommer die Digitale Rentenübersicht an. Alle Bürger können dort dann die Daten zu ihren Altersvorsorgeprodukten auch mobil abrufen und sehen, was sie im Ruhestand erwarten können.“