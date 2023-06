Experte: Kassen-Versicherte sollen 800 Euro zahlen, wenn sie zum Arzt wollen

Von: Lisa Mayerhofer

Der Ökonom Bernd Raffelhüschen schlägt eine hohe finanzielle Selbstbeteiligung durch Kassenpatienten vor. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen vor einem Milliardendefizit. Der Ökonom Bernd Raffelhüschen schlägt eine hohe finanzielle Selbstbeteiligung durch Kassen-Versicherte vor.

Berlin – Den gesetzlichen Krankenkassen droht für 2024 erneut ein Defizit in Milliardenhöhe. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schwor deshalb schon Versicherte auf leicht steigende Beiträge ein. Der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen fordert stattdessen radikale Änderungen.

Raffelhüschen: 800 Euro Selbstbeteiligung von Kassen-Versicherten beim Arztbesuch

Er sagte der Bild-Zeitung am Freitag: „Kassenpatienten sollen künftig die ersten 800 Euro für Arztbesuche (ausgenommen stationäre OPs) selbst tragen – und so die Kosten-Explosion dämpfen.“ Unklar blieb unter anderem, auf welchen Zeitraum sich der Vorschlag bezieht, etwa aufs Quartal oder Jahr.

Raffelhüschen hatte schon im Februar vorgeschlagen, dass gesetzlich Krankenversicherte pro Jahr gestaffelt bis zu 2000 Euro Selbstbeteiligung zahlen sollen. Dies stieß auf breite Ablehnung. Nun pocht er in der Bild noch einmal auf seinem Standpunkt und meint: „Wir können uns das System nicht mehr leisten“. Man steuere stattdessen auf 35 Prozent Beitragssatz zu, wenn sich nichts ändere.

Sein Plan sieht vor, dass die Kosten von den Krankenversicherungen erst erstattet werden, wenn die Versicherten die 800-Euro-Marke beim Arztbesuch genommen haben – und dann erfolgt die Erstattung auch nur bis 50 Prozent. Erst ab 2001 Euro werde alles von der Kasse übernommen, „denn das würde sonst zu teuer“, so der Ökonom. Ausgenommen seien stationäre Operationen. Zudem fordert Raffelhüschen in der Zeitung eine höhere Selbstbeteiligung, bzw. eine Beteiligung an den Folgekosten für Rauchende, Übergewichtige oder Menschen, die Risikosportarten wie Skifahren betreiben.

Krankenkassen: Lauterbach schließt Leistungskürzungen aus

Dass Raffelhüschens Vorschlag in der Politik Gehör findet, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. Gesundheitsminister Lauterbach schloss zuvor beispielsweise Leistungskürzungen für Versicherte aus. Auch deshalb ist es eher wahrscheinlich, dass die Beiträge für die Kassen-Versicherten nächstes Jahr steigen werden, wahrscheinlich um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte.

Mit Material der dpa